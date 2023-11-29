Враг накопил около 900 дальнобойных высокоточных ракет

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Марьян Ощановский
Россия накопила около 900 высокоточных дальнобойных ракет. Однако это значительно меньше, чем было у врага прошлого года, поэтому для атак на украинские города россияне все чаще будут использовать ударные беспилотники. Об этом Telegram-каналу "Труха" рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, пишет портал "Комментарии".
Спикер Воздушных сил Украины рассказал о ракетных запасах РФ. Фото из открытых источников
Спикер Воздушных сил отметил, что в течение последних трех месяцев оккупанты менее активно применяют крылатые ракеты.
Спикер Воздушных сил напомнил, что в прошлом году враг использовал более 1000 крылатых ракет и более 1000 дронов-камикадзе.
В то же время, на сегодняшний день, отметил Игнат, согласно данным ГУР, враг имеет около 900 дальнобойных высокоточных ракет всех видов.
Помимо 900 дальнобойных высокоточных ракет, отметил спикер Воздушных сил, у россиян есть тысячи ракет С-300, "Ониксы", а также авиационные ракеты Х-22, Х-31, Х-59, Х-35. Вместе с тем, подчеркнул Игнат, "это гораздо меньше, чем было в прошлом году".
Прокомментировал Игнат и упреки, что, мол, Киев прикрыт ПВО тогда, как другие украинские города страдают от вражеских атак.
Он добавил, что риторика о том, что Киев защищен, а другие города нет, не соответствует действительности и вредит Украине, поскольку российские пропагандисты используют ее для раскола украинского общества.
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