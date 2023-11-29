Враг накопил около 900 дальнобойных высокоточных ракет

Россия накопила около 900 высокоточных дальнобойных ракет. Однако это значительно меньше, чем было у врага прошлого года, поэтому для атак на украинские города россияне все чаще будут использовать ударные беспилотники. Об этом Telegram-каналу "Труха" рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, пишет портал "Комментарии".

Спикер Воздушных сил Украины рассказал о ракетных запасах РФ. Фото из открытых источников

Спикер Воздушных сил отметил, что в течение последних трех месяцев оккупанты менее активно применяют крылатые ракеты.

"Россия уже третий месяц не применяет ракеты в большом количестве. Имею в виду крылатые ракеты, которые мы привыкли видеть в нашем воздушном пространстве – Х-101, Х-555 и "Калибры". С чем это связано? Видимо, враг понимает, что того количества имеющихся у них дальнобойных крылатых ракет недостаточно, чтобы осуществлять постоянные, ритмичные удары по нашим объектам, как это было в прошлом году", — рассказал Юрий Игнат.

Спикер Воздушных сил напомнил, что в прошлом году враг использовал более 1000 крылатых ракет и более 1000 дронов-камикадзе.

В то же время, на сегодняшний день, отметил Игнат, согласно данным ГУР, враг имеет около 900 дальнобойных высокоточных ракет всех видов.

"Это – аэробалистический "Кинжал", "Калибр", "Искандер-М", "Искандер-К", Х-101, Х-555", – рассказал Юрий Игнат.

Помимо 900 дальнобойных высокоточных ракет, отметил спикер Воздушных сил, у россиян есть тысячи ракет С-300, "Ониксы", а также авиационные ракеты Х-22, Х-31, Х-59, Х-35. Вместе с тем, подчеркнул Игнат, "это гораздо меньше, чем было в прошлом году".

"Поэтому можно делать предположение, которое уже подтверждается на практике (недавно россияне атаковали Киев рекордным количеством БПЛА, применив сразу 75 ударных дронов, — ред.), что враг будет больше атаковать ударными дронами, производство которых наладил на своей территории", — добавил представитель Воздушные силы.

Прокомментировал Игнат и упреки, что, мол, Киев прикрыт ПВО тогда, как другие украинские города страдают от вражеских атак.

"Возьмем последний свод (о работе ПВО в ночь на 29 ноября – ред.). 21 "Шахед" был сбит над территорией шести или семи областей. Это говорит о том, что в этих областях есть ПВО", — заметил Юрий Игнат.

Он добавил, что риторика о том, что Киев защищен, а другие города нет, не соответствует действительности и вредит Украине, поскольку российские пропагандисты используют ее для раскола украинского общества.