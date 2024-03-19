Враг может изменить планы ВСУ на весну: о чем идет речь

Если российские захватчики оккупируют Орловку и Бердичи в районе города Авдеевка и перейдут долину, которая находится за населенными пунктами, Вооруженным силам Украины придется менять свою стратегию на ближайшие месяцы, пишет в социальной сети бывший командир роты 47-й отдельной механизированной бригады, офицер ВСУ Николай Мельник.

Россияне продолжают наступать в районе Авдеевки. Фото из открытых источников

Офицер ВСУ отметил, что российская армия прогнозируемо продолжает штурмовать Орловку и Бердичи, чтобы прорвать "каскадную оборону", разрекламированную украинским генералитетом.

По его словам, бригады ВСУ упорно дерутся за удержание контроля над населенными пунктами, но они обескровлены, нуждаются в ротациях или хотя бы срочном наполнении живой силой и техникой.

Со своей стороны, отметил военнослужащий, враг также бросает в бой далеко не свежие подразделения, но так будет не долго, так как мобилизация по России начнет шагать уже через несколько недель.

Офицер ВСУ отметил, что уже сейчас оккупанты формируют оперативные резервы, чтобы снова бросить в наступление на Орловку и Бердичи.

"Если противник перевалит за балку, идущую по этим населенным пунктам, то нам придется головокружительно менять свою стратегию на весну", — резюмировал Николай Мельник.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что согласно анализу данных Пенсионного фонда и Фонда социального страхования РФ, между 2022 и 2023 годами произошел рекордный рост числа российских мужчин в возрасте 31-59 лет с инвалидностью. В 2022 году в РФ официально насчитывалось 1,67 млн. мужчин с инвалидностью, однако уже в 2023 году это число выросло на 507 тыс. человек или на 30%.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что Кремлю нужна президентская избирательная кампания по переизбранию Владимира Путина, чтобы легитимизировать войну РФ против Украины, убежден политтехнолог Олег Постернак. "Президентская кампания в России — это не о легитимности Путина. Это о легитимности войны. Ему нужен личный результат для его манипулятивной интерпретации как результата поддержки войны", — подчеркнул политтехнолог.