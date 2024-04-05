logo

BTC/USD

67615.68

ETH/USD

3329.18

LTC/USD

98.40

USD/UAH

39.35

EUR/UAH

42.95

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Враг мобилизует украинцев на войну в Африке: подробности
commentss НОВОСТИ Все новости

Враг мобилизует украинцев на войну в Африке: подробности

Россияне начали вербовать украинцев на войну в африканских странах

сегодня, 20:46
Автор:
avatar

Марьян Ощановский
Поделитесь публикацией:

Частная военная компания "Вагнер" начала масштабную вербовку украинцев на временно оккупированных территориях.

Враг мобилизует украинцев на войну в Африке: подробности

Россияне проводят мобилизацию в оккупации. Фото из открытых источников

Как сообщает Центр национального сопротивления, враг вербует в ряды своей группировки мужчин в возрасте от 22 до 50 лет. Им обещают зарплаты до 240 тысяч рублей при условии заключения контракта на полгода.

Отмечается, что кроме участия в войне, завербованным украинцам придется заниматься в Африке еще и добычей полезных ископаемых.

Как известно, "вагнеровцы" засветились в Африке еще в 2017 году. Россия известна своими постоянными войнами во многих странах. Также РФ не гнушается нарушать международное гуманитарное право, которое не позволяет вербовку местного населения в милитаристические объединения.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что у города Часов Яр в Донецкой области сейчас самая сложная ситуация с начала российского полномасштабного вторжения. Оккупанты применяют дроны против гражданского населения, а постоянные обстрелы наносят значительные разрушения городу. В городе почти не осталось бизнеса, приобрести продукты люди могут только в одном магазине, который продолжает работать.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что строя отношения с США, украинские власти должны всегда помнить, что для американских политиков главный приоритет – внутренний рынок, а не международные отношения, считает политолог Андрей Городницкий. Политолог отметил, что не зря многие американцы поддерживают позицию Дональда Трампа, что страны НАТО должны сделать Альянс сильным за собственные, а не за американские средства.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://sprotyv.mod.gov.ua/rosiya-verbuye-ukrayintsiv-na-tot-dlya-vijny-v-afrytsi/
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости