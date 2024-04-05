Частная военная компания "Вагнер" начала масштабную вербовку украинцев на временно оккупированных территориях.

Россияне проводят мобилизацию в оккупации. Фото из открытых источников

Как сообщает Центр национального сопротивления, враг вербует в ряды своей группировки мужчин в возрасте от 22 до 50 лет. Им обещают зарплаты до 240 тысяч рублей при условии заключения контракта на полгода.

Отмечается, что кроме участия в войне, завербованным украинцам придется заниматься в Африке еще и добычей полезных ископаемых.

Как известно, "вагнеровцы" засветились в Африке еще в 2017 году. Россия известна своими постоянными войнами во многих странах. Также РФ не гнушается нарушать международное гуманитарное право, которое не позволяет вербовку местного населения в милитаристические объединения.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что у города Часов Яр в Донецкой области сейчас самая сложная ситуация с начала российского полномасштабного вторжения. Оккупанты применяют дроны против гражданского населения, а постоянные обстрелы наносят значительные разрушения городу. В городе почти не осталось бизнеса, приобрести продукты люди могут только в одном магазине, который продолжает работать.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что строя отношения с США, украинские власти должны всегда помнить, что для американских политиков главный приоритет – внутренний рынок, а не международные отношения, считает политолог Андрей Городницкий. Политолог отметил, что не зря многие американцы поддерживают позицию Дональда Трампа, что страны НАТО должны сделать Альянс сильным за собственные, а не за американские средства.