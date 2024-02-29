Враг имеет преимущество. В ВСУ рассказали о наступлении РФ на юге

Российские захватчики, наступающие на Запорожском направлении, имеют ощутимое преимущество в артиллерии и авиации, а также активно применяют танки и бронетехнику.

Оккупанты пытаются наступать на Запорожском направлении. Фото из открытых источников

По словам руководителя "Легиона Свободы" Константина Денисова, на юге Украины враг регулярно накрывает огнем всю линию фронта и активно использует бронетехнику для поддержки своих штурмовых групп.

"На Запорожском направлении оккупанты пытаются повторять тактику, которую использовали в Авдеевке. Россияне заходят в населенный пункт, пытаются зацепиться малыми пехотными группами за какое-нибудь здание и оборудовать огневую точку. Враг пытается продвигаться, хотя не всегда с успехом. Недавно россияне заняли одно здание, но через несколько минут туда прилетела их мина и все они погибли. То есть, их дружеский огонь никто не отменял", — рассказал Константин Денисов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российская армия получила от Северной Кореи более 2,5 млн боеприпасов, установил Центр стратегических и международных исследований (CSIS) в Вашингтоне. Аналитики центра подсчитали, что с августа 2023 года было совершено по меньшей мере 25 заплывов в порт Наджин, где происходила погрузка северокорейских боеприпасов, которые отправлялись в РФ.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что после президентских выборов в России агрессор может сконцентрироваться на захваченных украинских территориях, а может начать масштабную мобилизацию, чтобы активизировать боевые действия по новым направлениям. По словам военного аналитика Николая Белескова, масштабы мобилизации в РФ после прошедших в марте президентских выборов будут зависеть от того, какие задачи поставит российское военно-политическое руководство.