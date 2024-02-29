Враг имеет преимущество. В ВСУ рассказали о наступлении РФ на юге

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Марьян Ощановский
Российские захватчики, наступающие на Запорожском направлении, имеют ощутимое преимущество в артиллерии и авиации, а также активно применяют танки и бронетехнику.
Оккупанты пытаются наступать на Запорожском направлении. Фото из открытых источников
По словам руководителя "Легиона Свободы" Константина Денисова, на юге Украины враг регулярно накрывает огнем всю линию фронта и активно использует бронетехнику для поддержки своих штурмовых групп.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российская армия получила от Северной Кореи более 2,5 млн боеприпасов, установил Центр стратегических и международных исследований (CSIS) в Вашингтоне. Аналитики центра подсчитали, что с августа 2023 года было совершено по меньшей мере 25 заплывов в порт Наджин, где происходила погрузка северокорейских боеприпасов, которые отправлялись в РФ.
Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что после президентских выборов в России агрессор может сконцентрироваться на захваченных украинских территориях, а может начать масштабную мобилизацию, чтобы активизировать боевые действия по новым направлениям. По словам военного аналитика Николая Белескова, масштабы мобилизации в РФ после прошедших в марте президентских выборов будут зависеть от того, какие задачи поставит российское военно-политическое руководство.
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Ігор
29 февраля 2024, 22:47
Тільки сильне суспільство формує сильну армію. Прогреси розвиток йде з середині на передову. З передовій після смертей і вибухів йде тільки деградація. Достатньо послухати щоб зрозуміти: дай те що мені потрібно примусь прострілюй колина блокуй рахунки позбавляй освіти та медичної допомоги. Саме суспільство розвиває армію і не дає їй деградувати. Кожного дня в Україні суспільство повинно змінюватись.