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Враг имеет преимущество. В ВСУ рассказали о наступлении РФ на юге

Россияне проводят наступательные действия в окрестностях Роботино

29 февраля 2024, 22:22
Автор:
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Марьян Ощановский
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Российские захватчики, наступающие на Запорожском направлении, имеют ощутимое преимущество в артиллерии и авиации, а также активно применяют танки и бронетехнику.

Враг имеет преимущество. В ВСУ рассказали о наступлении РФ на юге

Оккупанты пытаются наступать на Запорожском направлении. Фото из открытых источников

По словам руководителя "Легиона Свободы" Константина Денисова, на юге Украины враг регулярно накрывает огнем всю линию фронта и активно использует бронетехнику для поддержки своих штурмовых групп.

"На Запорожском направлении оккупанты пытаются повторять тактику, которую использовали в Авдеевке. Россияне заходят в населенный пункт, пытаются зацепиться малыми пехотными группами за какое-нибудь здание и оборудовать огневую точку. Враг пытается продвигаться, хотя не всегда с успехом. Недавно россияне заняли одно здание, но через несколько минут туда прилетела их мина и все они погибли. То есть, их дружеский огонь никто не отменял", — рассказал Константин Денисов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российская армия получила от Северной Кореи более 2,5 млн боеприпасов, установил Центр стратегических и международных исследований (CSIS) в Вашингтоне. Аналитики центра подсчитали, что с августа 2023 года было совершено по меньшей мере 25 заплывов в порт Наджин, где происходила погрузка северокорейских боеприпасов, которые отправлялись в РФ.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что после президентских выборов в России агрессор может сконцентрироваться на захваченных украинских территориях, а может начать масштабную мобилизацию, чтобы активизировать боевые действия по новым направлениям. По словам военного аналитика Николая Белескова, масштабы мобилизации в РФ после прошедших в марте президентских выборов будут зависеть от того, какие задачи поставит российское военно-политическое руководство.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=M8BNola8e4I
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Обсуждения

Ігор

29 февраля 2024, 22:47

Тільки сильне суспільство формує сильну армію. Прогреси розвиток йде з середині на передову. З передовій після смертей і вибухів йде тільки деградація. Достатньо послухати щоб зрозуміти: дай те що мені потрібно примусь прострілюй колина блокуй рахунки позбавляй освіти та медичної допомоги. Саме суспільство розвиває армію і не дає їй деградувати. Кожного дня в Україні суспільство повинно змінюватись.


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