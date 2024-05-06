Враг имеет новые цели: куда РФ массированно ударит ракетами

Представитель командования Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш сообщил, что российская армия, вероятно, готовится к новому массированному обстрелу нашей страны.

Ракетные удары РФ по Украине (фото из открытых источников)

Враг может ударить по объектам энергетики, сказал он во время эфира информационного телемарафона .

"Вероятнее всего, что враг планирует и готовится к проведению последующих атак. Мы не можем знать наверняка их стратегический замысел. Однако вероятнее всего, что сейчас противник сейчас анализирует результаты, которые он нанес в последние месяцы по нашей энергетике", — заявил спикер.

Также Евлаш объясняет, что для новых массированных ударов захватчик должен накапливать несколько ракет.

"Он (враг — ред.) не может использовать все под ноль. В частности, должен оставаться какой-то стратегический запас. Поэтому мы видим сейчас такое затишье. Перед тем мы видели определенным образом неиспользование беспилотников типа "Шахед", — продолжил военный.

Илья Евлаш говорит, что представители Воздушных силах ведут наблюдение за тем, как захватчик снова активизировался, начав меньше запускать собственные ракеты разных типов: "Однако еще серьезной проблемой остается использование КАБов".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Украина может потерять всю Донецкую область . Как отметил Тарас Чмут, ситуация на фронте такова, что потеря Донецкой области выглядит реальностью. Впрочем, по его словам, даже если Украина ее потеряет, это не будет означать, что она автоматически проиграла войну с Россией.

Кроме того, эксперт подчеркнул, что если Украина потеряет Донецкую область, то это вовсе не означает, что она должна сдаваться и капитулировать перед террористической Россией.

