Враг готовится к штурмам на Запорожском направлении: прорвет ли оборону

В последнее время российские пропагандисты активно распространяют информацию о подготовке армии РФ к наступлению на Запорожском направлении, в частности, уже проведена перегруппировка войск. В то же время, оккупанты продолжают терроризировать Запорожье ударами КАБов, пытаясь запугать местных жителей перспективой нового наступления, отметил в эфире 24 канала военный эксперт Александр Мусиенко.

Запорожье

По его словам, россияне действительно активизировали свои действия в этом регионе. Британская разведка также ранее предупреждала, что после захвата Угледара в Донецкой области, российская армия может направить свои усилия на Великое Новоселковское направление, находящееся на подходах к Запорожью.

При этом, как подчеркнул Мусиенко, перегруппировку и доукомплектование подразделений враг осуществил на двух ключевых направлениях: Запорожском и Времивском, что на границе между Запорожской и Донецкой областями. Основная цель этих действий – растянуть украинскую линию обороны.

"Я бы не стал говорить, что у врага сейчас есть потенциал, чтобы прорвать нашу линию обороны на Запорожском направлении и прорваться до самого Запорожья. Такого потенциала нет. Но идут определенные демонстративные действия, направленные на то, чтобы оттянуть наши силы и проводить ИПСО на этом фоне, мол, наступление будет повсюду", – подчеркнул эксперт.

Кроме того, враг усилил обстрелы Запорожья с использованием авиационных бомб КАБ, сопровождая их сообщениями о подготовке к наступлению для перерезки украинских логистических путей.

Несмотря на определенную активность в Запорожском направлении, полномасштабное наступление россиян маловероятно. Продолжающиеся штурмовые действия являются повторением предыдущих попыток, в частности в районе Роботиного. Россияне потребовали времени на восстановление сил после опрокидывания подразделений в Курскую область, но сейчас они пытаются возобновить атаки, отметил эксперт.

По его словам, основной целью россиян остается максимальное растяжение украинской обороны, а их приоритетным направлением остается Донецкое. Силы, переброшенные в Курскую область, в Запорожское направление не вернулись. Вместо этого оккупанты усилили свои позиции за счет войск из оккупированного Крыма и дополнительных подразделений из России, добавил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в ВСУ предупредили о том, что враг готовит штурмы на Запорожском направлении.



