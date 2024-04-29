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Враг быстрыми темпами продвигается на Авдеевском направлении. Какой город станет зоной боевых действий

У оккупантов есть успехи на Авдеевском направлении, об этом в эфире Радио NV сказал ветеран войны Евгений Дикий. По его словам, после падения Очеретиного город Покровск превратится в зону боевых действий

сегодня, 19:38
Автор:
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Ткачик Олеся
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Оккупанты понимают, что уже скоро в Украину поступят боеприпасы и оружие, поэтому проблему со снарядным голодом удастся решить, говорит Евгений Дикий. Именно поэтому, по его словам, враг спешит и концентрирует свои силы на тех направлениях, где он преуспевает.

Враг быстрыми темпами продвигается на Авдеевском направлении. Какой город станет зоной боевых действий

Евген Дикий

Как говорит Дикий, к сожалению, у захватчиков есть успехи на Адиевском направлении. После падения Очеретиного, оккупанты довольно скорую сумели захватить несколько населенных пунктов, включая Богдановку.

Ветеран войны считает, что такая активность врага свидетельствует о том, что, к сожалению, город Покровск из прифронтового города превратится в зону боевых действий.

"Насколько велика угроза оккупации Покровска, я сейчас не берусь сказать",
– отметил Евгений Дикий.

По его мнению, Силы обороны ожесточенно будут держать оборону Покровска в том числе и потому, что там уже есть подготовленные укрепленные рубежи.

Впрочем, Евгений Дикий все же считает, что, несмотря на последние события, Украине не грозит масштабный прорыв армии оккупантов.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что российские захватчики сумели захватить Очеретино. Как считают эксперты, в этом населенном пункте произошло что-то непонятное , ведь его расположение такое, что его Силы обороны могли бы удерживать месяцами. По их мнению, нужно расследование того ряда событий, которые произошли и привелоик оккупации города.

Впрочем, военные говорят о том, что Очеретино они могли бы держать при обеспечении боеприпасами. Но правда в том, что на фронте критически не хватает снарядов. Именно отсюда и все проблемы.

Военные ожидают, что уже скоро необходимые снаряды начнут поступать на фронт, и тогда можно будет выровнять ситуацию.




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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=YeTEBwlt5cY
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