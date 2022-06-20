Враг бросает в бой все резервы: мэр Северодонецка рассказал о ситуации в городе

В Луганской области самые горячие точки фронта, там враг штурмует Северодонецк, используя такую же тактику как и в Мариуполе — город просто стирается с лица земли, оккупанты забрасывают его запрещенными боеприпасами, бомбами, снарядами круглосуточно. Под плотным огнем украинские защитники продолжают удерживать треть областного центра – часть города возле промзоны и реки Северский Донец. Оккупанты взяли под контроль Метелкино.



Фото Телеграм Луганская ОВА

Мэр города Александр Стрюк говорит, что оккупанты принудительно выселяют горожан из квартир и вывозят их на подконтрольную им территорию, занимая их квартиры вроде бы для обустройства там позиций.

Город обстреливается с середины апреля, уличные бои продолжаются несколько недель – россияне контролируют большую часть жилых кварталов. Российское командование бросает в бой новую живую силу, круглосуточно идут бои в городе под ударами вражеской артиллерии, минометов и с периодическими авиаударами, защитникам биться там довольно сложно. В Северодонецке также обстреляли территорию завода "Стеклопластик" и полигон спасателей.

Однако, по его словам, есть надежда на то, что город продержится и мы получим преимущество в оружии и сможем освободить его, не покидая.

Лисичанск под ударами российской авиации и артиллерии уже больше недели, оккупанты бьют по путям сообщения, объектам инфраструктуры, домам. Гражданские там остаются — не все уезжают, некоторые говорят, что не могут оставить родственников, другие, что переждут в городе, хотя эвакуация проводится.

За сутки вокруг Лисичанска россияне трижды нанесли авиаудары, говорит губернатор, глава областной ОВА Сергей Гайдай. Обстрелянные с воздуха – Белая Гора, Мирная Долина, район разрушенного моста между Лисичанском и Северодонецком. Оккупанты обстреливают разрушенные мосты через реку, гатили по селам Павлоград и Синецкий, Сиротино, Вороново, Боровское, Белая Гора, Устиновка, Тошковка, Орехово, Золотое-3, Николаевка, Белогоровка, Горное, Врубовка.

для войск и гражданских в Северодонецке существует химическая угроза, а завод

Азот в Северодонецке может стать "Азовсталью".

Как писал портал "Комментарии",

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