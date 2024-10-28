Враг бросает на штурм раненых из-за больших потерь под Лиманом

Оккупационная армия россии пытается нарастить темпы наступления в районе города Лиман Донецкой области. Для этого враг перебросил в указанную полосу дополнительные штурмовые подразделения 283 и 488 мотострелковых полков вс россии. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Главного управления разведки Минобороны Украины.

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"Воины Сил безопасности и обороны Украины нанесли нововведенным московитам серьезные потери, отдельные штурмовые группы потеряли боеспособность.

Деморализованные российские захватчики отказываются идти в бой – жалуются на отсутствие надежных укрытий от украинских дронов", – отмечают в ГУР.

Сообщается, что для продолжения наступательных действий командование оккупационных сил применяет методы давления, принуждения и запугиваний. В мясные штурмы бросают легкораненых захватчиков.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Сегодня оккупационные власти в Запорожской области закрывают на движение дорогу из Бердянска в Токмак под предлогом перегона большой колонны тяжелой строительной техники. Об этом сообщает советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

"На самом деле, таким образом оккупационные власти пытаются избежать фиксации передвижения военных подразделений из Мариупольско-Бердянской агломерации в рамках подготовки наступательных действий. Речь не только и не столько о тяжелой технике, сколько о крупных организованных колоннах живой силы и БК", — отмечает Андрющенко. Он сообщил, что организация подразделений к передвижению была начата с вечера пятницы и продолжалась все выходные.