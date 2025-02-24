Впервые с начала большой войны США давили на Украину, заняв сторону РФ: о чем идет речь

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Кравцев Сергей
Вашингтон оказал давление на Украину, чтобы она отозвала свою поддержанную Европой резолюцию ООН, требующую немедленного вывода российских войск с ее территории. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет Associated Press.
Генассамблея ООН. Фото: из открытых источников
СМИ отмечает, новая администрация США настаивает на своем предложении, в котором не упоминается вторжение российских войск, заявили в воскресенье американский чиновник и европейский дипломат.
Украина отказалась отозвать свой проект резолюции, и Генеральная Ассамблея ООН проголосует по нему 24 февраля, в третью годовщину вторжения России в Украину, заявили два европейских дипломата.
Затем Генеральная Ассамблея, в состав которой входят 193 страны, проголосует по проекту резолюции США, по словам дипломатов и американского чиновника.
Отмечается, что администрация Трампа также стремится провести голосование по своему предложению в более влиятельном Совете Безопасности ООН. Китай, который председательствует в Совбезе в этом месяце, запланировал голосование по резолюции США на понедельник днем.
В публикации говорится, что голосование в ассамблее показало сильное глобальное противодействие войне, и за ним будут внимательно следить, чтобы увидеть, ослабла ли эта поддержка, — и оценить поддержку усилий Трампа по скорейшему прекращению войны.
Читайте также на портале "Комментарии" — Украине и России стоит сконцентрироваться на усилиях по достижению мирного соглашения вместо выяснения того, кто виноват в начале войны. Такое заявление в эфире программы Sunday with Shannon Bream сделал министр обороны США Пит Хегсет, пишет NBC News.
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