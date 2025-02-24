Глава Пентагона шокировал своим заявлением: на чем должны сосредоточиться Украина и РФ

Украине и России стоит сконцентрироваться на усилиях по достижению мирного соглашения вместо выяснения того, кто виноват в начале войны. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в эфире программы Sunday with Shannon Bream сделал министр обороны США Пит Хегсет, пишет NBC News.

Пит Хегсет. Фото из открытых источников

"Стоять здесь и говорить: "Ты хороший, ты плохой, ты диктатор, ты не диктатор, ты вторгся, ты не вторгся". Это бесполезно. Это непродуктивно", — отметил министр обороны США.

Он уточнил, что президент США Дональд Трамп сознательно не втягивается в споры между правительствами Украины и России. Он подчеркнул, что благодаря этому стороны приблизились к миру так, как никогда прежде.

"И я был посвящен в эти разговоры. Достигнут большой прогресс", — добавил Хегсет.

Глава Пентагона подчеркнул, что США уже называли Россию агрессором и не отрицают, что именно Москва начала войну против Украины.

"Мы заявляли это много раз. Это не безумное утверждение — было вторжение в Украину. Это предыдущая администрация сказала — незначительное вторжение, и Путин воспринял это как сигнал слабости и вторгся", — отметил Хегсет.

Также министр обороны США заявил, что каждое обсуждение от Трампа "происходит с позиции силы". Он считает, что именно это склонило украинцев и россиян сесть за стол переговоров.

Кроме того, Хегсет ушел от ответа на вопрос ведущей о том, кто является военным преступником. Он сказал, что не в этом заключается работа министра обороны США.

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