Глава Пентагона шокировал своим заявлением: на чем должны сосредоточиться Украина и РФ

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Кравцев Сергей
Украине и России стоит сконцентрироваться на усилиях по достижению мирного соглашения вместо выяснения того, кто виноват в начале войны. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в эфире программы Sunday with Shannon Bream сделал министр обороны США Пит Хегсет, пишет NBC News.
Пит Хегсет. Фото из открытых источников
Он уточнил, что президент США Дональд Трамп сознательно не втягивается в споры между правительствами Украины и России. Он подчеркнул, что благодаря этому стороны приблизились к миру так, как никогда прежде.
Глава Пентагона подчеркнул, что США уже называли Россию агрессором и не отрицают, что именно Москва начала войну против Украины.
Также министр обороны США заявил, что каждое обсуждение от Трампа "происходит с позиции силы". Он считает, что именно это склонило украинцев и россиян сесть за стол переговоров.
Кроме того, Хегсет ушел от ответа на вопрос ведущей о том, кто является военным преступником. Он сказал, что не в этом заключается работа министра обороны США.
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