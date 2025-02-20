Чем вызваны нападения Трампа на Украину: как реагировать Киеву

Президент США Дональд Трамп недоволен, что в Украине не проводятся президентские выборы во время войны. Американский лидер назвал президента Владимира Зеленского "диктатором без выборов". The Economist пишет, о том, что Трамп хочет избавиться от Зеленского, мол в Украине открылся новый фронт, на этот раз – с Запада. Почему администрация США так начала заботиться о теме выборов в Украине? Как отреагировать Украине? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Санкции против лидера "ЕС" Петра Порошенко стали последней каплей

Политолог Владимир Цибулько считает, что американцам неожиданно для себя, что они, финансируя оборону Украины, фактически стимулировали Владимира Зеленского не просто растоптать конституционное устройство государства, но и устроили террор против союзнической Республиканской партии, оппозиционной в Украине партии "Европейская Солидарность".

"Запрет выезда на конвенцию Респов представителя "ЕС" был первым звоночком. Именно в этой конвенции состоялось утверждение Трампа кандидатом в президенты. Последние же санкции против лидера ЕС Петра Порошенко стали последней каплей. Эту пощечину Респы уже не могли не замечать. Что любопытно, даже на фоне незаконных санкций Порошенко выступает противником выборов во время войны. Лучшим вариантом загладить это обострение станет создание коалиции Победы и правительства национального единства. Но Зеленский боится, что честный аудит министерств после прихода новых министров разоблачит страшные вещи, лежащие в основе обвинений и против самого Зеленского", – прокомментировал эксперт.

Трамп просто завидует

Инвестбанкир, заместитель директора Dragon Capital Сергей Фурса отметил, что, судя по всему, когда Дональд Трамп называет Владимира Зеленского диктатором и говорит, что давно не было выборов, он просто завидует.

"И так, как только в войне с россией будет постоянное прекращение огня, мы сразу проведем демократические выборы с демократическим процессом. Чтобы никто не сомневался. Тогда все эти разговоры о рейтингах будут иметь смысл. А вот о США сейчас уверенно этого никто сказать не сможет", – отметил Сергей Фурса.

По мнению Сергея Фурсы, Украине нужно быть взрослой, потому что больше взрослых в мире не осталось. И просто скрыть эмоции.

"Как говорят мамы детям, которые вовлечены в процесс "Будь взрослее, чем он", когда "кто как обзывается, тот так и называется". Молчание будет более показательно, чем еще 10 остроумных оскорблений в адрес Трампа. Ибо эти оскорбления доставят приятно только россиянам. Мы же не хотим доставить им удовольствие. А молчание сейчас будет проявлением достоинства. Мы можем показать, что мы выше этого. Трамп уже отзывался на Канаду, унижал Трюдо. Что-то там говорил о секторе Газа. Кто помнит что? Он быстро может найти другую новую цель. Заявлений, которые остаются просто заявлениями. Когда ему не публично говорили "нет", поглаживая по головке на публике. Трампу нужно уметь говорить нет. Но не публично. Ибо для него не важна суть. Ему важна форма. Он должен выглядеть сильным. И должен постоянно дарить какие-то победы. Приносить их. Как это смотрится. А для нас главное то, что происходит. И мы должны пожертвовать по форме. Просто потому, что нам не нужно, чтобы эти срачи зашли слишком далеко. Мы нуждаемся в сотрудничестве с США. Не как с партнером, конечно. При Трампе это невозможно. Не как с ценностным союзником, нет. А как со страной, производящей ракеты для патриотов. Какие нам нужны. Как со страной с запасами оружия, которое она уже не будет нам отправлять. Но, по крайней мере, может продавать за деньги Европе", – отметил эксперт.

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