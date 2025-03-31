"Впереди интересная игра": эксперт оценил возможность Украины отказаться от перемирия

Киев может отказаться от предложенных условий энергетического перемирия, а также от роли США как посредника. Однако такой шаг может вызвать резкую реакцию Дональда Трампа. Об этом заявил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко во время чата на "Главреде".

Война в Украине. Фото: УНИАН

Он пояснил, что Украина может открыто выразить недовольство действиями американской делегации и выйти из переговорного процесса под их посредничеством. Однако это чревато эмоциональным и непредсказуемым ответом со стороны Трампа.

Коваленко подчеркнул, что Украина способна удерживать оборону даже без непосредственной поддержки США, поскольку ее оборонно-промышленный комплекс активно развивается, а европейская помощь значительно выросла по сравнению с 2022-2024 годами. В то же время, Россия только теряет позиции. Также он отметил, что Киев научился работать без американских разведданных, получая необходимую информацию от других международных партнеров.

"Когда появились опасения относительно возможной потери доступа к Starlink, мы вспомнили, как действовали без него, какие системы связи использовали десятилетиями. К тому же есть альтернативы – например, в Швеции. Поэтому ситуация не является критической. В то же время для США такое развитие событий стало бы репутационным ударом", – отметил эксперт.

По его словам, Украина пока демонстрирует дипломатическую активность в надежде, что Трамп изменит свое отношение к Кремлю.

"Сейчас мы только имитируем дипломатические процессы, выжидая момента, когда Трамп не изменит своего отношения к нам, а разочаруется в Путине. И именно тогда начнется самое интересное", – подытожил Коваленко.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Финляндии Александром Стуббом, рассказав ему об ударах РФ. Владимир Зеленский проинформировал президента Финляндии о российских ударах, в частности, по Харьковщине, Черкасщине, Херсонщине, Донбассе, Днепропетровщине, Сумщине и Запорожье.