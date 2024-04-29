Впереди четыре реально тяжелых и опасных месяца. Как выстоять ВСУ

Как заявил политолог, который сейчас воюет на фронте, Кирилл Сазонов, Запад, действительно, помогает не тогда, когда нам тяжело или действия оккупантов противоречат разным ценностям демократических стандартов.

Война в Украине

"Вообще нет. Тут эти, простите, понты мирного времени не работают. Никто не собирается помогать хорошему, гендерно правильному и демократичному слабаку. Никто. Даже если он по всем канонам соответствует стандартам ЕС. Он обречен, на него не будут тратить время", - отметил военный.

В этом контексте Сазонов предложил вспомнить предвоенный 2021 год, когда Украина уже осенью у всех громко просила оружие. Но, тогда из-за прогноза западных аналитиков, что украинская армия не сможет победить российскую, и война станет партизанской, Киев получил "Джавелины", "Матадоры" и прочее переносное и стрелковое оружие. По его словам, все изменилось весной 2022 года, когда на Западе поняли, что они ошиблись в прогнозах. Именно тогда в Украину пошли арта, снаряды, минометы, техника.

"Не потому что западные политики были шокированы жестокостью оккупантов, вообще нет. Просто они увидели реальный шанс Украины на победу. Который выжала из ситуации только сама Украина. Есть шансы на победу – можно помочь. Да, это верх цинизма. Но пора бы перестать верить в розовых пони и бескорыстных защитников слабых и демократичных. Геополитика равно цинизм. Точка", — написал в Фейсбуке военный.

Потому, подчеркивает Сазонов, и на переговорах, на Рамштайнах звучит такой же ультиматум.

"Вы хотите больше оружия? Танки, ракеты и самолеты? Хорошо. А у вас есть люди, которые всем этим будут воевать? Потому что мы с Запада смотрим, читаем отчеты разведки и уже не так уверены. Потому, да – усиление мобилизации. Я понимаю, что многим не нравится, но это неизбежно. Иначе мы останемся без пополнения, без оружия и… без своего государства", - заявил военный.

По мнению Сазонова, будет много военной помощи, и потом Украину завалят деньгами на восстановление, и западные компании сами будут тут строить и ремонтировать, чтобы заработать.

"Все будет. Если мы выстоим. Не дадим себя сломать. На линии фронта, в своей голове – удержимся. Других хороших вариантов нет", - подчеркнул эксперт.

При этом он добавил, что ситуация на фронте тяжелая, поскольку оккупантам нужна локальная, но понятная победа к 9 мая, при этом любой ценой.

"В целом, очевидно, что будет очень трудным для всех май-июнь, но я думаю – все лето, включая сентябрь. Впереди четыре реально тяжелых и реально опасных месяца. Которые будем вытаскивать мы, кто уже тут и пацаны, которые сейчас в учебках, и придут к нам. И вы, кто помогает ЗСУ, чем может – донатами, добрым словом, информационной борьбой или молитвой", - подчеркнул военный.

При этом он выразил уверенность в том, что Украина выстоит.

"А в ноябре выборы в США и однозначная смена картинки радикально в нашу пользу. Причем независимо от того, кто станет у них президентом. Мы выдержали два тяжелейших года, неужели еще на несколько месяцев сил не хватит? Уверен, что хватит. Так что не ноем, в отчаяние и депрессию не впадаем, верим в себя, в Украину и в свои Силы обороны", - подытожил Сазонов.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, что по информации Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, ситуация на фронте обострилась.



