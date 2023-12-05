logo

BTC/USD

43742.32

ETH/USD

2267.24

LTC/USD

72.88

USD/UAH

37.30

EUR/UAH

40.75

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Впечатляющая сумма: стало известно, сколько украинцы задонатили с начала войны
commentss НОВОСТИ Все новости

Впечатляющая сумма: стало известно, сколько украинцы задонатили с начала войны

Названа сумма, которую украинцы пожертвовали на нужды армии после 24 февраля 2022 года

сегодня, 23:11
Автор:
avatar

Марьян Ощановский
Поделитесь публикацией:

С начала полномасштабного вторжения России в Украину граждане задонатили в поддержку Вооруженных сил более 100 миллиардов гривен. Соответствующую информацию обнародовало Управление стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины, сообщает портал "Комментарии".

Впечатляющая сумма: стало известно, сколько украинцы задонатили с начала войны

Украинцы продолжают помогать армии. Фото из открытых источников

Согласно подсчетам, только за первый год войны граждане Украины пожертвовали несколько десятков миллиардов гривен, а с февраля 2022 года по май 2023 года частные компании, финансовые учреждения и физические лица задонатили на нужды Сил обороны 98,9 миллиарда гривен.


Также сообщается, что с января по сентябрь 2023 на счета только крупнейших украинских волонтерских фондов поступило 12,5 миллиардов гривен.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что выделение Украине 50 миллиардов евро помощи может оказаться под угрозой из-за существующих разногласий среди стран Евросоюза по бюджету. Решение о предстоящей четырехлетней программе помощи должно быть принято на саммите 14-15 декабря. Усилиям Евросоюза по достижению компромисса помешает победа ультраправых во главе с Гертом Уилдерсом во время недавних выборов в Нидерландах и недавнее решение немецкого суда ограничить государственные заимствования.

"Комментарии" также писали, что в США продолжаются торги вокруг помощи Украине в рамках обострившегося политического противостояния республиканцев и демократов. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель призвал на этом фоне усилить поддержку Украины со стороны ЕС. Украинский вопрос за последние годы тесно связан с вопросом нового мирового порядка не только Восточной Европы. Элиты и аналитические круги западных стран понимают, что ограничение военной помощи Украине может сопровождаться риском потерять возможность принять участие в становлении нового миропорядка на своих базовых началах.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/AFUStratCom/21508
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!