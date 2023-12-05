Впечатляющая сумма: стало известно, сколько украинцы задонатили с начала войны

С начала полномасштабного вторжения России в Украину граждане задонатили в поддержку Вооруженных сил более 100 миллиардов гривен. Соответствующую информацию обнародовало Управление стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины, сообщает портал "Комментарии".

Украинцы продолжают помогать армии. Фото из открытых источников

Согласно подсчетам, только за первый год войны граждане Украины пожертвовали несколько десятков миллиардов гривен, а с февраля 2022 года по май 2023 года частные компании, финансовые учреждения и физические лица задонатили на нужды Сил обороны 98,9 миллиарда гривен.

Также сообщается, что с января по сентябрь 2023 на счета только крупнейших украинских волонтерских фондов поступило 12,5 миллиардов гривен.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что выделение Украине 50 миллиардов евро помощи может оказаться под угрозой из-за существующих разногласий среди стран Евросоюза по бюджету. Решение о предстоящей четырехлетней программе помощи должно быть принято на саммите 14-15 декабря. Усилиям Евросоюза по достижению компромисса помешает победа ультраправых во главе с Гертом Уилдерсом во время недавних выборов в Нидерландах и недавнее решение немецкого суда ограничить государственные заимствования.

"Комментарии" также писали, что в США продолжаются торги вокруг помощи Украине в рамках обострившегося политического противостояния республиканцев и демократов. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель призвал на этом фоне усилить поддержку Украины со стороны ЕС. Украинский вопрос за последние годы тесно связан с вопросом нового мирового порядка не только Восточной Европы. Элиты и аналитические круги западных стран понимают, что ограничение военной помощи Украине может сопровождаться риском потерять возможность принять участие в становлении нового миропорядка на своих базовых началах.

