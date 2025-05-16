Возвращение к Стамбулулу-2022: Ермак ответил, какие варианты возможны

Киеву хорошо известно, что российская сторона пытается провести параллели между нынешними переговорами и событиями 2022 года, однако такие попытки безуспешны. Никаких вариантов в этом смысле быть не может. Об этом в социальной сети X написал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Андрей Ермак. Фото: из открытых источников

"Россияне хотят выстраивать ассоциации с 2022 годом. Но всё, что связывает эти переговоры с тем временем – это исключительно город Стамбул. И ничего больше", – отметил глава ОП.

Он подчеркнул, что сегодняшний переговорный процесс имеет совершенно иной контекст, и Украина не позволит вернуться к условиям и нарративам начала полномасштабной войны.

Читайте также на портале "Комментарии" — Россия не заинтересована в добросовестных переговорах и компромиссах и стремится продолжать войну для достижения своей цели – капитуляции Украины. Как передает портал "Комментарии", к такому выводу пришли американские аналитики Института изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что российская делегация в Стамбуле не включает должностных лиц из ближайшего окружения правителя России Владимира Путина и в большинстве своем является той же делегацией, которую Россия направила на российско-украинские переговоры 2022 года в Стамбуле. Путин объявил вечером 14 мая, что его помощник Владимир Мединский возглавит российскую делегацию в Стамбуле. Мединский прямо охарактеризовал российско-украинские переговоры в Стамбуле в мае 2025 года как продолжение стамбульских переговоров в начале 2022 года, в ходе которых Россия выдвинула требования, равносильные полной капитуляции Украины.

Эксперты обращают внимание, что Кремль требовал этих условий в первый и второй месяц своего полномасштабного вторжения, когда российские войска продвигались на Киев и достигали значительных успехов на северо-востоке, востоке и юге Украины.



