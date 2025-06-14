Возобновятся ли переговоры Украины и РФ: ответ Зеленского

Переговоры между Украиной и РФ возобновятся после обменов пленных, о которых делегации договорились ранее в Стамбуле. Однако точная дата пока еще не согласована. Такое заявление во время общения с журналистами сделал президент Украины Владимир Зеленский.

Переговоры. Фото: из открытых источников

"На сегодняшний день идут обмены. Вы видите, какой это процесс, он непростой. Информация, которой я владею: наш министр обороны контактирует с Мединским, представителем российской группы, по обменах. Договоренность такова, что завершатся обмены, и стороны обсудят следующий шаг. Мы рассчитываем, что они могут завершиться 20 или 21 числа", — высказался президент.

Зеленский добавил, что не будет говорить о точной дате окончания обменов, поскольку этот процесс непростой. Однако обмены продолжатся.

Также президент не стал говорить, сколько всего должно быть таких обменов.

Ранее Украина и РФ провели уже два раунда переговоров в Стамбуле – 16 мая и 2 июня.

Читайте также на портале "Комментарии" — Украина не заинтересована в продолжении переговоров с Россией, если на них не будет предметного разговора о прекращении огня. Об этом сказал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в комментарии на вопрос корреспондента Радио Свобода о том, будет ли третий раунд прямых переговоров между Киевом и Москвой в Турции.

"Мы нуждаемся в таких переговорах, где принимаются решения, где решаются вопросы. Сейчас мы видим, что последний состоявшийся в Стамбуле раунд встреч свелся фактически к обсуждению обмена. Поэтому мы заинтересованы во встрече на уровне президентов. И мы готовы к такой встрече. И дальше мы будем смотреть. Нам самое главное, чтобы мы приближали мир. Для нас сейчас ключевым является достижение перемирия, остановка огня", – отметил глава МИД Украины.



