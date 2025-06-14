Возобновятся ли переговоры Украины и РФ: ответ Зеленского

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Переговоры между Украиной и РФ возобновятся после обменов пленных, о которых делегации договорились ранее в Стамбуле. Однако точная дата пока еще не согласована. Такое заявление во время общения с журналистами сделал президент Украины Владимир Зеленский.
Переговоры. Фото: из открытых источников
Зеленский добавил, что не будет говорить о точной дате окончания обменов, поскольку этот процесс непростой. Однако обмены продолжатся.
Также президент не стал говорить, сколько всего должно быть таких обменов.
Ранее Украина и РФ провели уже два раунда переговоров в Стамбуле – 16 мая и 2 июня.
Читайте также на портале "Комментарии" — Украина не заинтересована в продолжении переговоров с Россией, если на них не будет предметного разговора о прекращении огня. Об этом сказал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в комментарии на вопрос корреспондента Радио Свобода о том, будет ли третий раунд прямых переговоров между Киевом и Москвой в Турции.
Новости