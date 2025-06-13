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Переговоры с Россией могут завершиться: они неадекватны и требуют капитуляции

Украина заинтересована в мире уже в этом году, потому что война идет на нашей территории – Сибига

сегодня, 14:54
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Недилько Ксения

Украина не заинтересована в продолжении переговоров с Россией, если на них не будет предметного разговора о прекращении огня. Об этом сказал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в комментарии на вопрос корреспондента Радио Свобода о том, будет ли третий раунд прямых переговоров между Киевом и Москвой в Турции.

Переговоры с Россией могут завершиться: они неадекватны и требуют капитуляции

Иллюстративное фото

"Мы нуждаемся в таких переговорах, где принимаются решения, где решаются вопросы. Сейчас мы видим, что последний состоявшийся в Стамбуле раунд встреч свелся фактически к обсуждению обмена. Поэтому мы заинтересованы во встрече на уровне президентов. И мы готовы к такой встрече. И дальше мы будем смотреть. Нам самое главное, чтобы мы приближали мир. Для нас сейчас ключевым является достижение перемирия, остановка огня", – сказал министр.

2 июня представители Украины и России встретились на переговорах в Стамбуле. Украинская сторона предложила прекращение огня, а также встречу на высоком уровне, в частности, возможно, с участием Трампа. Москва отказалась.

"Они не изменили риторику ультиматумов, они требуют капитуляции", — отмечает министр.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что по данным украинской разведки, Россия начала готовить стратегические резервы, что означает планы боевых операций не только в Украине. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, передает МИД Украины в Telegram.

"Союзникам нужна полная дипломатическая мобилизация для остановки этой войны. Это вопрос не только Украины. Путин понимает только силу, поэтому сейчас важно вовремя применить санкции, используя их как экономическое оружие для давления на Россию", – подчеркнул министр.



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