Переговоры с Россией могут завершиться: они неадекватны и требуют капитуляции

Рубрики
МЕНЮ
Недилько Ксения
Украина не заинтересована в продолжении переговоров с Россией, если на них не будет предметного разговора о прекращении огня. Об этом сказал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в комментарии на вопрос корреспондента Радио Свобода о том, будет ли третий раунд прямых переговоров между Киевом и Москвой в Турции.
Иллюстративное фото
2 июня представители Украины и России встретились на переговорах в Стамбуле. Украинская сторона предложила прекращение огня, а также встречу на высоком уровне, в частности, возможно, с участием Трампа. Москва отказалась.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что по данным украинской разведки, Россия начала готовить стратегические резервы, что означает планы боевых операций не только в Украине. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, передает МИД Украины в Telegram.
"Союзникам нужна полная дипломатическая мобилизация для остановки этой войны. Это вопрос не только Украины. Путин понимает только силу, поэтому сейчас важно вовремя применить санкции, используя их как экономическое оружие для давления на Россию", – подчеркнул министр.
Новости