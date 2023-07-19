Возможны ли выборы в Украине во время военного положения: объяснение народного депутата



















Депутат от партии "Слуга Народа" Анна Пуртова считает, что во время военного положения выборы провести в Украине невозможно. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на интервью Анны Пуртовой для проекта "Без кнопок".

Украинский политик Анна Пуртова

Очередные парламентские выборы должны пройти в Украине в октябре 2023 года. Однако из-за полномасштабного вторжения России в 2022 году и введения военного положения в государстве существует вероятность, что парламентские выборы могут перенести на более поздний срок или отменить.

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В интервью с Виктором Гольдским, депутат от партии "Слуга Народа" Анна Пуртова ответила на возможность повести парламентские выборы в Украине.

"За последний месяц было много выступлений на эту тематику. И все сказали, что пока действует военное положение, выборы невозможны", – говорит Анна Пуртова.

По ее словам, кроме военного положения, также большая часть украинцев сейчас находится за границей. Согласно данным ООН, это 8 млн человек, однако по словам Пуртовой эта цифра вероятно меньше и составляет 3-4 млн человек (согласно данным пограничных служб Украины). С другой стороны, Украина имеет оккупированные территории, на которых выборы провести сегодня "технически невозможно".

На уточняющий вопрос, если военное положение будет действовать десять лет, то столько же и не будет выборов в Украине, Анна Пуртова ответила, что в таком случае "не будет 10 лет" выборов.

Посмотреть полное интервью депутата от партии "Слуга Народа" Анны Пуртовой можно ниже:

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