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Возможны ли выборы в Украине во время военного положения: объяснение народного депутата

Депутат от партии "Слуга Народа" отвечает на вопрос, можно ли провести парламентские выборы в Украине во время военного положения.

сегодня, 18:00
Автор:
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Slava Kot
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Депутат от партии "Слуга Народа" Анна Пуртова считает, что во время военного положения выборы провести в Украине невозможно. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на интервью Анны Пуртовой для проекта "Без кнопок".

Возможны ли выборы в Украине во время военного положения: объяснение народного депутата

Украинский политик Анна Пуртова

Очередные парламентские выборы должны пройти в Украине в октябре 2023 года. Однако из-за полномасштабного вторжения России в 2022 году и введения военного положения в государстве существует вероятность, что парламентские выборы могут перенести на более поздний срок или отменить.


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В интервью с Виктором Гольдским, депутат от партии "Слуга Народа" Анна Пуртова ответила на возможность повести парламентские выборы в Украине.

"За последний месяц было много выступлений на эту тематику. И все сказали, что пока действует военное положение, выборы невозможны", – говорит Анна Пуртова.

По ее словам, кроме военного положения, также большая часть украинцев сейчас находится за границей. Согласно данным ООН, это 8 млн человек, однако по словам Пуртовой эта цифра вероятно меньше и составляет 3-4 млн человек (согласно данным пограничных служб Украины). С другой стороны, Украина имеет оккупированные территории, на которых выборы провести сегодня "технически невозможно".

На уточняющий вопрос, если военное положение будет действовать десять лет, то столько же и не будет выборов в Украине, Анна Пуртова ответила, что в таком случае "не будет 10 лет" выборов.

Посмотреть полное интервью депутата от партии "Слуга Народа" Анны Пуртовой можно ниже:

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Украина не поддерживает гибридный трибунал против России. У Зеленского назвали альтернативу.

Также "Комментарии" писали, кто победит на президентских выборах в США: результаты опроса.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=seObzPCgonc&ab_channel=%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D1%96%D0%B0%28comments.ua%29
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