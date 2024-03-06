Возможны ли первые контакты с Кремлем: Данилов дал ответ

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Кравцев Сергей
Формула мира президента Владимира Зеленского не имеет альтернативы и пока не будет наказания для режима Владимира Путина, никаких контактов с Кремлем ждать не стоит, независимо от того, какая ситуация на фронте. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в X (Twitter) написал секретарь СНБО Алексей Данилов.
Алексей Данилов. Фото: из открытых источников
Секретарь СНБО признал, что нехватка снарядов, восполнение резервов и ракетные удары россиян являются главными проблемами на фронте в Украине.
При этом Данилов отметил, что восстановление территориальной целостности Украины – это безальтернативная позиция для начала любых переговоров.
Алексей Данилов заявил, что ситуация на фронте сложная, но все "развивается в стремительной динамике",
Чиновник признал, что украинский народ устал от войны, но все равно будет продолжать борьбу, а россиянам не удастся деморализовать общество изнутри.
Также он подчеркнул, что усилия международных посредников необходимо направить на возвращение России к международному праву и ликвидацию источников поставок санкционных товаров военного назначения на территорию РФ.
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Ігор
сегодня, 11:26
Розбірка юдейський Хунті дає заробляти. Тому припинення її для них не на часі. Всіх своїх вони вивезли - нічим своїм не ризикують. Чому він на всіх світлинах сидить як барін копіюючи Путіна? Чому в приміщеннях постійно одягнутий у верхній одяг? Вони там всі якісь розумово та фізично недорозвинуті?