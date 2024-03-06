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Возможны ли первые контакты с Кремлем: Данилов дал ответ

Алексей Данилов заявил, что ситуация на фронте тяжелая, но Украина справится со всеми проблемами

сегодня, 11:15
Автор:
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Кравцев Сергей
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Формула мира президента Владимира Зеленского не имеет альтернативы и пока не будет наказания для режима Владимира Путина, никаких контактов с Кремлем ждать не стоит, независимо от того, какая ситуация на фронте. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в X (Twitter) написал секретарь СНБО Алексей Данилов.

Возможны ли первые контакты с Кремлем: Данилов дал ответ

Алексей Данилов. Фото: из открытых источников

Секретарь СНБО признал, что нехватка снарядов, восполнение резервов и ракетные удары россиян являются главными проблемами на фронте в Украине.

При этом Данилов отметил, что восстановление территориальной целостности Украины – это безальтернативная позиция для начала любых переговоров. 

Алексей Данилов заявил, что ситуация на фронте сложная, но все "развивается в стремительной динамике", 

"Украина найдет ответы на возникающие вызовы – и со снарядным голодом, и с пополнением резервов, и с российским ракетным террором. Запад, в свою очередь, пройдет все необходимые демократические процедуры и связанные с ними сложности, перестроит экономику, изменит стратегии и подходы и разберется с российской экономикой, которая равна бюджету одного американского штата", — написал секретарь СНБО.

Чиновник признал, что украинский народ устал от войны, но все равно будет продолжать борьбу, а россиянам не удастся деморализовать общество изнутри. 

Также он подчеркнул, что усилия международных посредников необходимо направить на возвращение России к международному праву и ликвидацию источников поставок санкционных товаров военного назначения на территорию РФ.

Читайте также на портале "Комментарии" — появилась ли перспектива переговоров Украины и РФ: почему подымают этот вопрос.




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Источник: https://twitter.com/OleksiyDanilov/status/1765278627610919192
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Обсуждения

Ігор

сегодня, 11:26

Розбірка юдейський Хунті дає заробляти. Тому припинення її для них не на часі. Всіх своїх вони вивезли - нічим своїм не ризикують. Чому він на всіх світлинах сидить як барін копіюючи Путіна? Чому в приміщеннях постійно одягнутий у верхній одяг? Вони там всі якісь розумово та фізично недорозвинуті?


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