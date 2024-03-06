Возможны ли первые контакты с Кремлем: Данилов дал ответ

Формула мира президента Владимира Зеленского не имеет альтернативы и пока не будет наказания для режима Владимира Путина, никаких контактов с Кремлем ждать не стоит, независимо от того, какая ситуация на фронте. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в X (Twitter) написал секретарь СНБО Алексей Данилов.

Алексей Данилов. Фото: из открытых источников

Секретарь СНБО признал, что нехватка снарядов, восполнение резервов и ракетные удары россиян являются главными проблемами на фронте в Украине.

При этом Данилов отметил, что восстановление территориальной целостности Украины – это безальтернативная позиция для начала любых переговоров.

Алексей Данилов заявил, что ситуация на фронте сложная, но все "развивается в стремительной динамике",

"Украина найдет ответы на возникающие вызовы – и со снарядным голодом, и с пополнением резервов, и с российским ракетным террором. Запад, в свою очередь, пройдет все необходимые демократические процедуры и связанные с ними сложности, перестроит экономику, изменит стратегии и подходы и разберется с российской экономикой, которая равна бюджету одного американского штата", — написал секретарь СНБО.

Чиновник признал, что украинский народ устал от войны, но все равно будет продолжать борьбу, а россиянам не удастся деморализовать общество изнутри.

Также он подчеркнул, что усилия международных посредников необходимо направить на возвращение России к международному праву и ликвидацию источников поставок санкционных товаров военного назначения на территорию РФ.

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