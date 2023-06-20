Возможность применения РФ ядерного оружия: оценка ГУР

На сегодняшний день не просматривается повышенный риск применения страной-агрессором ядерного оружия против Украины. Но сам факт угрозы со стороны РФ, конечно же, отрицать нельзя. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов, пишет "РБК-Украина".

Владимир Путин. Фото из открытых источников

"Путинская Россия — это государство — террорист, которое обладает ядерным оружием — стратегическим и тактическим. И гипотетически угроза на этом направлении всегда существует. Поэтому и Украина, и наши международные партнеры внимательно этот вопрос отслеживают", — сказал представитель ГУР.

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Он утверждает, что по состоянию на сейчас нельзя говорить об изменении ситуации и повышении рисков вероятности применения тактического ядерного оружия Россией, и этому есть много объяснений. По его словам, такой шаг ничего бы особо не изменил для оккупантов на поле боя, но это привело бы к краху режима Путина и к его окончательному поражению из-за "бешеной" реакции мира.

"Однако окончательно снять вопрос таких угроз против не только Украины, но и для международного сообщества со стороны агрессивной Российской Федерации мы сможем только тогда, когда вопрос ядерного вооружения в РФ будет находиться под международным наблюдением и контролем. Только тогда данный вопрос вообще не будет стоять на глобальной повестке дня", — добавил Юсов.

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