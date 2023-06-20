Возможность применения РФ ядерного оружия: оценка ГУР

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Кравцев Сергей
На сегодняшний день не просматривается повышенный риск применения страной-агрессором ядерного оружия против Украины. Но сам факт угрозы со стороны РФ, конечно же, отрицать нельзя. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов, пишет "РБК-Украина".
Владимир Путин. Фото из открытых источников
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Он утверждает, что по состоянию на сейчас нельзя говорить об изменении ситуации и повышении рисков вероятности применения тактического ядерного оружия Россией, и этому есть много объяснений. По его словам, такой шаг ничего бы особо не изменил для оккупантов на поле боя, но это привело бы к краху режима Путина и к его окончательному поражению из-за "бешеной" реакции мира.
Читайте также на портале "Комментарии" — президент США Джо Байден заявил, что угроза применения тактического ядерного оружия российским диктатором Владимиром Путиным "реальна". Глава Белого дома осудил развертывание Россией такого оружия в Беларуси, назвав соответствующее заявление Путина "абсолютно безответственным".
Также издание "Комментарии" сообщало – сколько россиян поддержат применение Путиным ядерного оружия для победы в войне – опрос.
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