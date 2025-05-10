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Возможно ли скорое прекращение огня: победительница "Битвы экстрасенсов" дала прогноз

Тарологиня не чувствует, что вскоре наступит тишина и мир в Украине

сегодня, 15:40
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Кравцев Сергей

Объявление о прекращении огня может звучать неоднократно, но на практике его выполнение невозможно, пока существуют глубокие внутренние проблемы. Такое мнение на своем ютуб-канале озвучила победительница "Битвы экстрасенсов", тарологиня Яна Пасинкова.

Возможно ли скорое прекращение огня: победительница "Битвы экстрасенсов" дала прогноз

Прекращение огня. Фото: из открытых источников

"Только мы вчера или позавчера с вами видели, что объявлена тишина и через несколько минут уже за нами стало лететь. Завершение огня. Ну картинка может быть красивая. Договориться можно. Подписать можно все, что заводим. Выполнить это невозможно. Пока живет, доживает „болото“, „болотяне“, мы с вами не можем рассчитывать на никакое прекращение огня, мир, безопасность", — рассказала тарологиня.

Читайте также на портале "Комментарии" — после встречи "коалиции решительных" президент Владимир Зеленский и лидеры четырех европейских стран – Германии, Франции, Польши и Великобритании – провели телефонный разговор со своим американским коллегой Дональдом Трампом. Ключевым итогом которого стало предложение Киева с понедельника 12 мая полностью прекратить огонь на 30 дней. Как передает портал "Комментарии", об этом в Telegram сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига.

Министр рассказал, что 10 мая после встречи "коалиции решительных" в Киеве все пять лидеров – Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, Фридрих Мерц, Дональд Туск и Кир Стармер – провели продуктивный телефонный разговор с Трампом о мирных усилиях. 

"Украина и все союзники готовы к полному безусловному прекращению огня на суше, в воздухе и на море как минимум на 30 дней, начиная уже с понедельника", – подчеркнул украинский министр.

Также издание "Комментарии" сообщало – президент Франции Эммануэль Макрон во время своего визита вместе с европейскими коллегами в Киев 10 мая заявил, что справедливый и длительный мир в Украине начинается с полного и безусловного прекращения огня. 




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Источник: https://youtu.be/Wgk45ZjatEI?si=YVb3CaY5rVgyHCJS
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