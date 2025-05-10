Возможно ли скорое прекращение огня: победительница "Битвы экстрасенсов" дала прогноз

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Кравцев Сергей
Объявление о прекращении огня может звучать неоднократно, но на практике его выполнение невозможно, пока существуют глубокие внутренние проблемы. Такое мнение на своем ютуб-канале озвучила победительница "Битвы экстрасенсов", тарологиня Яна Пасинкова.
Прекращение огня. Фото: из открытых источников
Читайте также на портале "Комментарии" — после встречи "коалиции решительных" президент Владимир Зеленский и лидеры четырех европейских стран – Германии, Франции, Польши и Великобритании – провели телефонный разговор со своим американским коллегой Дональдом Трампом. Ключевым итогом которого стало предложение Киева с понедельника 12 мая полностью прекратить огонь на 30 дней. Как передает портал "Комментарии", об этом в Telegram сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига.
Министр рассказал, что 10 мая после встречи "коалиции решительных" в Киеве все пять лидеров – Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, Фридрих Мерц, Дональд Туск и Кир Стармер – провели продуктивный телефонный разговор с Трампом о мирных усилиях.
Также издание "Комментарии" сообщало – президент Франции Эммануэль Макрон во время своего визита вместе с европейскими коллегами в Киев 10 мая заявил, что справедливый и длительный мир в Украине начинается с полного и безусловного прекращения огня.
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