Стало известно, с какой даты Украина с партнерами предлагает полностью прекратить огонь

После встречи "коалиции решительных" президент Владимир Зеленский и лидеры четырех европейских стран – Германии, Франции, Польши и Великобритании – провели телефонный разговор со своим американским коллегой Дональдом Трампом. Ключевым итогом которого стало предложение Киева с понедельника 12 мая полностью прекратить огонь на 30 дней. Как передает портал "Комментарии", об этом в Telegram сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига.

Мерц, Туск, Стармер Макрон и Зеленский в Киеве. Фото: сайт Офиса президента Украины

Министр рассказал, что 10 мая после встречи "коалиции решительных" в Киеве все пять лидеров – Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, Фридрих Мерц, Дональд Туск и Кир Стармер – провели продуктивный телефонный разговор с Трампом о мирных усилиях.

"Украина и все союзники готовы к полному безусловному прекращению огня на суше, в воздухе и на море как минимум на 30 дней, начиная уже с понедельника", – подчеркнул украинский министр.

По его словам, если Россия согласится и будет обеспечен эффективный мониторинг – длительное прекращение огня и меры по укреплению доверия могут проложить путь к мирным переговорам.

Как известно, лидеры Франции, Германии, Польши и Великобритании призвали Россию к 30-дневному прекращению огня в заявлении, обнародованном перед прибытием четырех лидеров в Киев.

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Также издание "Комментарии" сообщало – президент Франции Эммануэль Макрон во время своего визита вместе с европейскими коллегами в Киев 10 мая заявил, что справедливый и длительный мир в Украине начинается с полного и безусловного прекращения огня. Как передает портал "Комментарии", об этом французский лидер написал в соцсети Х (Twitter).



