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Марьян Ощановский
Украине предлагают начать мирные переговоры с РФ. Однако примирение с Россией не сработает, считает политолог и военнослужащий ВСУ Александр Антонюк.
Украина допускает переговоры с РФ. Фото из открытых источников
По словам политолога, Кремль не случайно заявляет, что НАТО должно откатиться к границам 1997 года.
Политолог убежден, что США не сделали достаточно, чтобы сделать невозможным войну в Украине, хотя риски агрессии РФ против Украины были очевидны после войны в Грузии в 2008 году.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Государственный департамент США прокомментировал визит министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в Китай и назвал важной непосредственную коммуникацию, чтобы в Пекине напрямую узнавали о потерях и убытках от войны, развязанной РФ. "Важно, чтобы Китай узнал непосредственно от Украины об убытках, которые она понесла из-за агрессивной войны России", — отметил спикер. Миллер напомнил, что КНР помогает подпитывать боевые действия посредством поддержки оборонно-промышленной базы России. Штаты ясно подчеркивали это, когда общались с китайской стороной.
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