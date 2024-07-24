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Возможно ли примирение с РФ: чего ожидать от переговоров

РФ стремится восстановить влияние Советского союза

24 июля 2024, 22:30
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Марьян Ощановский

Украине предлагают начать мирные переговоры с РФ. Однако примирение с Россией не сработает, считает политолог и военнослужащий ВСУ Александр Антонюк.

Возможно ли примирение с РФ: чего ожидать от переговоров

Украина допускает переговоры с РФ. Фото из открытых источников

"Дело не в том, что Киев не хочет договариваться. А в том, что РФ задалась целью вернуть влияние Советского союза, и Украина является ключевым элементом в реализации этого сценария", — заявил Александр Антонюк.

По словам политолога, Кремль не случайно заявляет, что НАТО должно откатиться к границам 1997 года.

"В Европе начинают осознавать нежелание России останавливаться. США же придерживаются несколько других концепций", — сказал эксперт.

Политолог убежден, что США не сделали достаточно, чтобы сделать невозможным войну в Украине, хотя риски агрессии РФ против Украины были очевидны после войны в Грузии в 2008 году.

"США сознательно проводили международную политику, основы которой заложил Генри Киссинджер. Она предполагает договоренности больших стран о сферах влияния, жертвуя интересами малых стран", — резюмировал Александр Антонюк.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Государственный департамент США прокомментировал визит министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в Китай и назвал важной непосредственную коммуникацию, чтобы в Пекине напрямую узнавали о потерях и убытках от войны, развязанной РФ. "Важно, чтобы Китай узнал непосредственно от Украины об убытках, которые она понесла из-за агрессивной войны России", — отметил спикер. Миллер напомнил, что КНР помогает подпитывать боевые действия посредством поддержки оборонно-промышленной базы России. Штаты ясно подчеркивали это, когда общались с китайской стороной.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=T0D3-BQwMYM&t=3438s
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