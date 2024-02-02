Возможно ли новое наступление на Киев: что сказал генерал ВСУ

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Марьян Ощановский
Генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко не исключает, что РФ попытается снова захватить Киев.
Марченко прокомментировал ход войны. Фото из открытых источников
По словам Дмитрия Марченко, у россиян есть ресурсы для повторного наступления на украинскую столицу, несмотря на значительные потери.
Дмитрий Марченко заявил, что "сейчас не нужно расслабляться", поскольку россияне ушли из-под Киева "не просто так".
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что согласно исследованию Personnel Service, 22% граждан Польши негативно настроены к украинцам. Исследование показало, что чаще всего негативно к гражданам Украины относятся поляки от 25 до 34 лет. Граждане Польши, которым за 55 лет, чаще всего положительно настроены к украинцам. На рост негативного отношения к украинцам может влиять подорожание жизни и беспокойство поляков по поводу собственного материального положения из-за страха, что украинские работники могут забрать их работу.
"Комментарии" также писали, что заморозка войны усилит внутренние склоки в Украине тогда, как РФ воспользуется затишьем на фронте для усиления своего военного потенциала, убежден заместитель командира 14-го отдельного полка ВСУ Евгений Карась. Без победы Украины от прекращения войны выиграет Россия, поскольку полностью перейдет на военные рельсы и избавится от международного давления.
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