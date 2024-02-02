Возможно ли новое наступление на Киев: что сказал генерал ВСУ

Генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко не исключает, что РФ попытается снова захватить Киев.

Марченко прокомментировал ход войны. Фото из открытых источников

По словам Дмитрия Марченко, у россиян есть ресурсы для повторного наступления на украинскую столицу, несмотря на значительные потери.

"Для нового наступления на Киев у них есть и силы, и средства, и количество. При этом для них потерять 30-40 тысяч человек не проблема", – заявил генерал-майор ВСУ.

Дмитрий Марченко заявил, что "сейчас не нужно расслабляться", поскольку россияне ушли из-под Киева "не просто так".

"Просто так никто не идет во время войны. Они отошли для того, чтобы переоценить обстановку, сделать выводы, перегруппировать войска – и снова уйти. Потому мы должны сделать все, чтобы подготовиться к этому", — подчеркнул генерал.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что согласно исследованию Personnel Service, 22% граждан Польши негативно настроены к украинцам. Исследование показало, что чаще всего негативно к гражданам Украины относятся поляки от 25 до 34 лет. Граждане Польши, которым за 55 лет, чаще всего положительно настроены к украинцам. На рост негативного отношения к украинцам может влиять подорожание жизни и беспокойство поляков по поводу собственного материального положения из-за страха, что украинские работники могут забрать их работу.

"Комментарии" также писали, что заморозка войны усилит внутренние склоки в Украине тогда, как РФ воспользуется затишьем на фронте для усиления своего военного потенциала, убежден заместитель командира 14-го отдельного полка ВСУ Евгений Карась. Без победы Украины от прекращения войны выиграет Россия, поскольку полностью перейдет на военные рельсы и избавится от международного давления.

