Возможен ли поход РФ на Киев 2.0 – что с мобилизацией в РФ

Поскольку в России не прекращаются разговоры о том, что Кремль готовит новую волну мобилизации сам собой напрашивается вопрос – возможна ли спустя больше, чем полтора года полномасштабной войны новая попытка похода России на Киев? Удастся ли Кремлю во время новой волны призыва собрать необходимое количество военных? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

Российские войска. Фото: из открытых источников

Оцениваем ситуацию здраво и делаем выводы, каковы возможности у российских оккупантов организовать и осуществить поход на Киев 2.0

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко в своем блоге обратил внимание, что на территории Беларуси не могут не волновать военные учения ОДКБ.

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По словам эксперта, с территории Беларуси Украине может угрожать белорусская армия – до 14-15 тысяч личного состава, российские войска – около 2 тысяч личного состава, приблизительно 5 тысяч "вагнеровцев", а также военнослужащие Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана – это еще около 2,5 тысяч личного состава.

"Даже если гипотетически себе представить невероятное объединение всего этого калейдоскопа сил и средств в некую общую группировку, она все равно не будет собой представлять ударный потенциал для прорыва выстроенной на северном плацдарме обороны", — отметил Коваленко.

По его мнению, для того, чтобы надеяться на поход на Киев россиянам необходимо иметь минимум 160 тысяч личного состава. Поэтому перспективы повторного похода на Киев со стороны Беларуси выглядят для путинского режима весьма мрачно.

Когда Путин проводил частичную мобилизацию, тогда еще не было побега из Херсона, тогда было определенное такое приподнятое настроение

Политтехнолог Борис Тизенгаузен эфире телеканала "FREEДОМ" высказал мнение, что российская армия в Украине нуждается в постоянном пополнении живой силы, без чего невозможно планировать новые наступательные операции.

По мнению эксперта, единственный рычаг для заманивания людей в военкоматы, который остался у российских властей, – это деньги.

"Понятно, что предлагают большие деньги для глубинки. Бедность – двигатель вот этой мобилизации. Большинству 200 тыс. рублей пообещали и все – его жена вытолкает из дома. Она же никогда денег таких не видела. Еще и гробовые потом приедут. Вообще шикарно. Она себе потом другого такого же найдет. Круговорот патриотов в природе получается", — высказался Борис Тизенгаузен.

Он отметил, не так много россиян охотно соглашаются отправляться воевать, потому что они хорошо знают, какая сегодня военная техника есть у ВСУ. Кроме того, пропаганда уже не дает такого эффекта, как раньше. Не так много россиян среди желающих проявить свой патриотизм, отказаться от привычной жизни и отправиться на войну в Украину.

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