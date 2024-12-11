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Возьмется за Украину с первого дня: Трамп сделал новое заявление о войне

Дональд Трамп назвал российско-украинскую войну главным приоритетом после инаугурации

сегодня, 11:12
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Кравцев Сергей

Разрешение ситуации с российско-украинской войной станет главным приоритетом новоизбранного президента США Дональда Трампа во внешней политике после вступления в должность 20 января. Действовать планируется быстро. Как передает портал "Комментарии", такое заявление Дональд Трамп сделал в интервью изданию Paris Match.

Возьмется за Украину с первого дня: Трамп сделал новое заявление о войне

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

"Я думаю, что нам нужно решить украинскую проблему с Россией", — заявил республиканец.

Журналисты пообщались с Дональдом Трампом во время визита того во Францию 7 ноября.

"Обе эти страны теряют такие количества, в которые никто не может поверить. Сотни тысяч солдат гибнут", — сказал Трамп, отвечая на вопрос о его главном приоритете на международной арене.

По его словам, Ближний Восток также является большим приоритетом, однако "это менее сложная ситуация, чем Украина с Россией".

"Но это две ситуации, которые нам нужно решить, и сделать это быстро. Множество людей умирает", — добавил он.

Трамп прибыл в Париж на открытие собора Парижской Богоматери после разрушительного пожара в 2019 году. В ходе своего визита во Францию, который стал его первой международной поездкой после переизбрания, он встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном и украинским лидером Владимиром Зеленским.

Дональд Трамп назвал хорошей встречу с президентом Зеленским.

В свою очередь Владимир Зеленский заявил, что благодарен Трампу за "твердую решимость" положить конец войне в Украине.

Читайте также на портале "Комментарии" — политические планы, разрабатываемые людьми из окружения Дональда Трампа, включают следующие пункты: прекращение огня для замораживания конфликта; гарантии безопасности для Украины; помощь в восстановлении; частичное смягчение санкций против России. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет The Atlantic.




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