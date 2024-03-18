Воздушные Силы представили нового спикера, который будет работать вместо Юрия Игната

Как сообщили в Воздушных Силах, решение утверждено приказом Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины № 480 от 15 марта 2024 года.

Илья Евлаш

Согласно этому решению будет работать в должности начальника службы по связям с общественностью Командования Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины майор Илья Евлаш.

До нового назначения Евлаш проходил службу в Командовании Сухопутных войск, работал в должности старшего офицера службы по связям с общественностью. Как отметили в Воздушных Силах, Евлаш был руководителем службы по связям с общественностью группировки сил и средств обороны города Киев. Кроме того, был руководителем пресс-службы оперативно-стратегической группировки войск "Хортица", а также представителем восточной группировки войск.

Напомним, об увольнении Юрия Игната стало известно 16 марта. Именно тогда командующий Воздушными Силами Николай Олещук сообщил о новом кадровом решении. Он подчеркнул, что Игнат будет оставаться в составе Воздушных Сил, однако будет иметь другую должность.

Прокомментировал свое увольнение и сам Игнатий. Он поблагодарил всех за работу и поддержку и рассказал, что в течение полномасштабной войны с Россией не расставался с тремя вещами – ноутбуком, светом и камерой, и практически с ними спал.

Кроме того, известно, что был уволен с должности спикера оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лыховий. По его словам, это была очень ответственная и изнурительная работа без выходных, где почти нет времени на сон.

"Мы с нашей небольшой командой из Управления по связям с общественностью зашли в коммуникации ОСУВ на одном из относительно горячих отрезков этого этапа большой войны. Поставленные задачи выполнили, пусть это и была должность для более высокого звания, чем мое пиджачно-капитанское",

– отметил Лыховий.

При этом он отметил, что его увольнение не связано с какими-либо "чистками" в ВСУ. Он добавил, что в "Таврии" находился в командировке, временно.

"Но командировка закончилась. Я и дальше офицер Управления по связям с общественностью ВСУ, представитель Генштаба ВСУ",

— добавил Лыховий.