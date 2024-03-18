Воздушные Силы представили нового спикера, который будет работать вместо Юрия Игната

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Ткачик Олеся
Как сообщили в Воздушных Силах, решение утверждено приказом Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины № 480 от 15 марта 2024 года.
Илья Евлаш
Согласно этому решению будет работать в должности начальника службы по связям с общественностью Командования Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины майор Илья Евлаш.
До нового назначения Евлаш проходил службу в Командовании Сухопутных войск, работал в должности старшего офицера службы по связям с общественностью. Как отметили в Воздушных Силах, Евлаш был руководителем службы по связям с общественностью группировки сил и средств обороны города Киев. Кроме того, был руководителем пресс-службы оперативно-стратегической группировки войск "Хортица", а также представителем восточной группировки войск.
Напомним, об увольнении Юрия Игната стало известно 16 марта. Именно тогда командующий Воздушными Силами Николай Олещук сообщил о новом кадровом решении. Он подчеркнул, что Игнат будет оставаться в составе Воздушных Сил, однако будет иметь другую должность.
Прокомментировал свое увольнение и сам Игнатий. Он поблагодарил всех за работу и поддержку и рассказал, что в течение полномасштабной войны с Россией не расставался с тремя вещами – ноутбуком, светом и камерой, и практически с ними спал.
Кроме того, известно, что был уволен с должности спикера оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лыховий. По его словам, это была очень ответственная и изнурительная работа без выходных, где почти нет времени на сон.
При этом он отметил, что его увольнение не связано с какими-либо "чистками" в ВСУ. Он добавил, что в "Таврии" находился в командировке, временно.
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