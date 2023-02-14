Воздушные шары уже в небе Украины: Что за объекты и чьи

Недавно воздушные шары появились в воздушном пространстве США и Канады, впоследствии и Украины и Молдовы. Летавшее над нашим государством рассказал спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат, пишут "Комментарии".



необычные воздушные объекты

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"Вероятно, это воздушные шары с угловыми отражателями, о которых мы говорили недавно (12 февраля было зафиксировано над Днепропетровщиной). Украинская противовоздушная оборона радиолокационно наблюдает эти воздушные цели, которые движутся в воздушных потоках с небольшой скоростью. В украинском небе постоянно дежурит вини. Ситуация контролируемая", — сказал полковник Игнат.

По его мнению, эти воздушные объекты запущены врагом, скорее всего, для истощения ПВО. По данным украинских военных, российские кафиры в воскресенье, 12 февраля, могли запустить в Украине воздушные шары, чтобы отворачивать украинскую систему противовоздушной обороны.

"Возможно, это не такие воздушные шары, как были в США, но возможно воздушные шары запускать, чтобы истощать ПВО или ради других целей", — сказал Игнат.

Сегодня же, 14 февраля, система воздушного наблюдения ВВС Румынии обнаружила небольшую воздушную цель, по характеристикам похожую на метеорологический шар. Об этом говорится в заявлении Минобороны Румынии. Объект был зафиксирован на высоте около 11 000 метров.

"Румынские власти применили все стандартные процедуры с момента обнаружения объекта, и два самолета МиГ-21 LanceR ВВС Румынии из состава боевой службы Воздушной полиции под командованием НАТО поднялись в воздух с 86-й авиабазы в Фетеште около 12:40 и направились в район, откуда поступило сообщение о воздушной цели", – говорится в заявлении.

Экипажи двух самолетов не подтвердили наличие воздушной цели ни визуально, ни на бортовых радарах. Самолеты находились в этом районе около 30 минут до полного выяснения воздушной ситуации, после чего вернулись на авиабазу.

По меньшей мере, четыре нераспознанные объекты, обнаруженные на прошлой неделе над США сбили. Напрямую они, по словам американских военных генералов, не представляли военной угрозы, однако могли собирать разведданные, а также были опасным препятствием для гражданской авиации.

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