Воздушные шары уже в небе Украины: Что за объекты и чьи

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Моесеенко Валентина
Недавно воздушные шары появились в воздушном пространстве США и Канады, впоследствии и Украины и Молдовы. Летавшее над нашим государством рассказал спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат, пишут "Комментарии".
необычные воздушные объекты
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По его мнению, эти воздушные объекты запущены врагом, скорее всего, для истощения ПВО. По данным украинских военных, российские кафиры в воскресенье, 12 февраля, могли запустить в Украине воздушные шары, чтобы отворачивать украинскую систему противовоздушной обороны.
Сегодня же, 14 февраля, система воздушного наблюдения ВВС Румынии обнаружила небольшую воздушную цель, по характеристикам похожую на метеорологический шар. Об этом говорится в заявлении Минобороны Румынии. Объект был зафиксирован на высоте около 11 000 метров.
Экипажи двух самолетов не подтвердили наличие воздушной цели ни визуально, ни на бортовых радарах. Самолеты находились в этом районе около 30 минут до полного выяснения воздушной ситуации, после чего вернулись на авиабазу.
По меньшей мере, четыре нераспознанные объекты, обнаруженные на прошлой неделе над США сбили. Напрямую они, по словам американских военных генералов, не представляли военной угрозы, однако могли собирать разведданные, а также были опасным препятствием для гражданской авиации.
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