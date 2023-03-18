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Воздушно-десантная бригада поджигает технику врага на донецком направлении (ВИДЕО)

Воины 3-го батальона легендарной 25-й воздушно-десантной Сичеславской бригады успешно уничтожают легкую бронетехнику окупантов на границе Донецкой и Луганской областей

сегодня, 16:06
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Автор:

Кравцев Сергей

3-й батальон 25-й воздушно-десантной Сичеславской бригады точными ударами поджигает легкую бронированную технику врага на границе Донецкой и Луганской областей. Момент попадания зафиксировал Mavic 3, выполнявший функцию корректировки огня.

Воздушно-десантная бригада поджигает технику врага на донецком направлении (ВИДЕО)

Помощь ВСУ

Ювелирной работой военных поделился в Facebook волонтер Юрий Голик, который вместе со спортсменом Сергеем Стаховским обеспечил бригаду новыми БПЛА.


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"Надеемся, что в ближайшем будущем ребята покажут нам с высоты птичьего полета Луганск, Алчевск, Милово и Чертково тоже", — прокомментировал видео волонтер.

Кроме того, волонтеры недавно снова передали три дрона Mavic 3 Combo добровольческому подразделению "Хартия", выполняющему боевые задачи на бахмутском направлении. 3-й батальон 25-й воздушно-десантной Сичеславской бригады получил очередные БПЛА Mavic 3 Combo.

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Воздушно-десантная бригада поджигает технику врага на донецком направлении (ВИДЕО) - фото 2





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Источник: https://www.facebook.com/y.golyk/posts/pfbid0pMXyrM8iQaB1BHLFUH3b4eZTzxLZUusQvsy43PnhVs91HWX37qT7vX9pFz9Lbee9l
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