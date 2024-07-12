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Воюют даже с мертвыми: оккупанты похитили из могил тела украинских военных

В Херсонской области захватчики выкопали тела трех украинских воинов

12 июля 2024, 22:32
Автор:
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Марьян Ощановский
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На временно оккупированной территории Херсонской области российские захватчики выкопали и увезли в неизвестном направлении тела трех украинских военнослужащих.

Воюют даже с мертвыми: оккупанты похитили из могил тела украинских военных

Оккупанты совершили акт вандализма над могилами бойцов ВСУ. Фото из открытых источников

По информации Центра журналистских расследований, оккупанты похитили тела украинских бойцов, погибших в первый день полномасштабного вторжения. После вывоза тел россияне засыпали могилы.

Сообщается, что это не единственный случай, когда враг надругается над могилами военных. В частности, в поселке Бриловка Виноградовской сельской общины в Херсонской области российские оккупанты сравняли с землей десять захоронений украинских военных.

Историк и военнослужащий Александр Алферов говорит, что выкапывание тел украинских военных может быть связано с процессом обмена или попыткой скрыть следы преступлений. Он также отметил, что практика выкапывания тел противника распространена и может иметь разные причины, включая заметание следов.

Пока точно неизвестна цель таких действий российских захватчиков на оккупированной части Херсонщины. Также доподлинно неизвестно, куда вывезли тела защитников Украины и какова практика отношения оккупантов к захоронениям участников боевых действий.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские захватчики используют тела своих погибших как "обманки" для ВСУ, рассказал военный Кирилл Сазонов. "Для наших дронщиков в районе Шумов враг сделал "ложную цель". Рассадил своих "двухсотых" в окопах. Типа, отдыхают. Пилоты были удивлены таким беззаботным поведением пехоты противника. Оказалось – обманка. Как же безразлично они относятся к своим погибшим, вообще непонятно", — рассказал Сазонов. По его словам, у оккупантов вообще ничего не вышло на Торецком направлении.



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Источник: https://investigator.org.ua/ua/
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