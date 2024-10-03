Воюет каждый десятый: появилась неожиданная причина потери Угледара

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Ткачик Олеся
Проблема в том, что многие комбаты и комбриги никогда не были на позициях, отметил военный Юрий Касьянов. При этом он добавил, что на самом деле в ВСУ слишком много командиров и начальников, которых пристраивают по разным штабам и всяким там "командованиям", а реальную боевую работу извлекают на себе 10-15 эффективных бригад, 10-15 талантливых военачальников, которые вынуждены мириться с неэффективной. и даже вредной системой управления.
Угледар
По его словам, претензия не к главному Александру Сырскому или его предшественнику Валерию Залужному. Просто, говорит Касьянов, так прописано в документах, имеющих силу закона, и ни один военачальник не может это изменить. Правда в том, добавляет он, что никто не может отменить дублирование функций Минобороны и Генштаба, распустить огромные бюрократические псевдо военные организмы, которые действительно не нужны, а по документам — нужны. Никто не может уволить ненужных и бессмысленных офицеров и генералов во время войны, потому что в армии так не работает – в армии формально более важны звания, должности и выслуга, а не профессионализм и патриотизм.
По его словам, понятно, что армия, как и оборонно-промышленный комплекс, государственная служба нуждается в глубокой реформе, переработке имеющихся механизмов принятия решений, обновлении кадров.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Безуглая может быть причастна к потере Угледара.
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