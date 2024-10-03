Воюет каждый десятый: появилась неожиданная причина потери Угледара

Проблема в том, что многие комбаты и комбриги никогда не были на позициях, отметил военный Юрий Касьянов. При этом он добавил, что на самом деле в ВСУ слишком много командиров и начальников, которых пристраивают по разным штабам и всяким там "командованиям", а реальную боевую работу извлекают на себе 10-15 эффективных бригад, 10-15 талантливых военачальников, которые вынуждены мириться с неэффективной. и даже вредной системой управления.

Угледар

По его словам, претензия не к главному Александру Сырскому или его предшественнику Валерию Залужному. Просто, говорит Касьянов, так прописано в документах, имеющих силу закона, и ни один военачальник не может это изменить. Правда в том, добавляет он, что никто не может отменить дублирование функций Минобороны и Генштаба, распустить огромные бюрократические псевдо военные организмы, которые действительно не нужны, а по документам — нужны. Никто не может уволить ненужных и бессмысленных офицеров и генералов во время войны, потому что в армии так не работает – в армии формально более важны звания, должности и выслуга, а не профессионализм и патриотизм.

"Поэтому беда потери Угледара – это не только следствие того, что нам не хватает снарядов и людей, а партнеры не позволяют бить по России, это следствие системной неэффективности военной организации, в которой реально воюет только каждый десятый, а боевыми подразделениями часто командуют совершенно непригодные для этого люди, имеющие в это время высокие звания и солидные должности", — заявил Касьянов.

По его словам, понятно, что армия, как и оборонно-промышленный комплекс, государственная служба нуждается в глубокой реформе, переработке имеющихся механизмов принятия решений, обновлении кадров.

"Но кто это должен делать? Минобороны? – Нет, потому что чиновники МО меньше всего заинтересованы в реформе. Генштаб – ближе всех находится к пониманию смысла и важности необходимых изменений, но слишком занят текущей войной. Марьяна Безуглая? – Супер! Представляете, если вдруг, впервые в истории, депутат без профессионального образования и профессиональных навыков, без опыта ведения войны проведет эффективную военную реформу? Смешно. И грустно", — подчеркнул военный.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Безуглая может быть причастна к потере Угледара.



