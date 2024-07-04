Войска РФ могут снова быть под Киевом: командир из 3-й ОШБр призвал принять непопулярное решение

Командир 3-й штурмовой роты 1-го штурмового батальона 3-й ОШБр с позывным "Процентом" в комментарии для ТСН.ua заявил о необходимости усиленной мобилизации в Украине, чтобы враг не смог прорвать фронт. Он предупредил, что в противном случае российские войска могут снова оказаться под Киевом.

Мобилизация в Украине (фото из открытых источников)

"Процент" подчеркнул, что россияне пытаются сорвать мобилизацию в Украине и вкладывают в это множество ресурсов. Он подчеркнул, что ситуация на фронте сейчас кардинально отличается от той, что была год назад. По его словам, раньше говорили, что не нужно всем идти в армию, а сейчас ситуация изменилась: "Начинайте ломиться в армию, потому что людей на фронте не хватает. И если сейчас упадут эти остатки, которые сейчас держат этот фронт, то очень скоро мы получим ситуацию в 2022 году, когда противник стоял под Киевом".

Командир также посоветовал гражданским выбирать, чем они хотели бы заниматься в армии, поскольку после мобилизации такой возможности уже не будет.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, действительно ли в Украине в разы ускорилась мобилизация . В Министерстве обороны отмечают положительную динамику в темпах мобилизации в Украине, утверждают: ситуация значительно лучше, чем в марте и феврале. Об этом в эфире общенационального телемарафона заявил спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин.

Спикер отметил, что сейчас возросло количество мобилизуемых граждан и процесс приобрел другую интенсивность. По словам спикера, в Минобороны понимают: для того, чтобы эти люди, которые сейчас мобилизуются, оказались в армии, нужно определенное время.

Также во время этого эфира спикер рассказал, что в Министерстве обороны считают, что военнообязанные украинцы имеют достаточно возможностей обновить свои военно-учетные данные до 16 июля и поэтому не поддерживают продление этих сроков.

