Войска КНДР воюют против Украины: почему Южная Корея все еще против поставок оружия ВСУ

Жители Южной Кореи выступают против прямых поставок оружия в Украину, несмотря на отправку северокорейских войск в РФ. Это подтвердили последние социальные опросы. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Reuters".

Южная Корея. Фото из открытых источников

В материале говорится, 27 ноября в Южную Корею прибыла украинская делегация во главе с министром обороны Рустемом Умеровым. Она встретилась с президентом Юн Сук Елем, советником по нацбезопасности Син Вон Сиком и министром обороны Ким Ен Хеном.

В агентстве поделились, что рядом с офисом главы Южной Кореи стояла группа демонстрантов с плакатами, на которых написано "Нет правительству Южной Кореи, планирующему поставки оружия в Украину".

Отмечается, что делегация договорилась с правительством Южной Кореи о том, что стороны будут обмениваться информацией об отправке войск КНДР в Россию, а также об обмене технологиями и оружием между двумя странами.

Западный дипломат поделился с журналистами, что ранее в кулуарах обсуждалась возможность передачи Киеву систем противовоздушной обороны, предназначенные для сбивания самолетов и ракет. Тем не менее переговоры были приостановлены, в частности, из-за победы Дональда Трампа на президентских выборах в США в ноябре.

Опрос Gallup Korea, который был проведен среди граждан Южной Кореи в октябре показал, что 82% жителей страны не поддерживают отправку военной помощи Украине.

"Для южнокорейского правительства будет меньше выгоды оказывать военную помощь, когда внутренняя поддержка будет незначительной, а отношения со следующим правительством США могут ухудшиться", — сказал журналистам аналитик из Института политических исследований Асан Ян Ук.

По его словам, жители Южной Кореи в основном не осознают серьезность войны в Украине. Ян Ук подчеркнул, что они сосредоточены на негативных сторонах прямого участия страны в конфликте.

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