Умеров собрался в Южную Корею: почему этот визит называют очень важным

Украинская делегация во главе с министром обороны Рустемом Умеровым собирается посетить уже в среду Южную Корею с просьбой о помощи Украине в предоставлении необходимого вооружения. Этот визит называют важным, потому как Южная Корея является той страной, которая имеет огромное количества такого необходимого Украине оружия. Но ранее Сеул всеми способами отказывался активно помогать Украине. Теперь же, после того, как подтвердился факт участие военных КНДР в войне против Украины, появились основания, что ситуация может измениться. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет издание South China Morning Post со ссылкой на неназванный источник

Рустем Умеров. Фото: из открытых источников

По информации источника, украинская делегация намерена представить список необходимого оружия, который включает противовоздушные ракеты и артиллерийские установки.

Аналитики прогнозируют, что Сеул займет осторожную позицию по просьбе после победы Дональда Трампа на выборах и неоднократных предостережений Москвы против подобных действий.

Представитель министерства обороны Южной Кореи отказался от комментариев.

"Ожидается, что правительство займет выжидательный подход, отслеживая военное сотрудничество России с Северной Кореей, прежде чем принимать решение о своих следующих шагах", — отметил научный сотрудник Корейского института анализа обороны Ду Чжин Хо.

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