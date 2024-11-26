logo

BTC/USD

92001.23

ETH/USD

3303.90

LTC/USD

89.67

USD/UAH

41.70

EUR/UAH

44.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Умеров собрался в Южную Корею: почему этот визит называют очень важным
commentss НОВОСТИ Все новости

Умеров собрался в Южную Корею: почему этот визит называют очень важным

По информации СМИ, Умеров посетит Южную Корею с просьбой о помощи в вооружении

сегодня, 14:50
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Украинская делегация во главе с министром обороны Рустемом Умеровым собирается посетить уже в среду Южную Корею с просьбой о помощи Украине в предоставлении необходимого вооружения. Этот визит называют важным, потому как Южная Корея является той страной, которая имеет огромное количества такого необходимого Украине оружия. Но ранее Сеул всеми способами отказывался активно помогать Украине. Теперь же, после того, как подтвердился факт участие военных КНДР в войне против Украины, появились основания, что ситуация может измениться. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет издание South China Morning Post со ссылкой на неназванный источник

Умеров собрался в Южную Корею: почему этот визит называют очень важным

Рустем Умеров. Фото: из открытых источников

По информации источника, украинская делегация намерена представить список необходимого оружия, который включает противовоздушные ракеты и артиллерийские установки.                                                                

Аналитики прогнозируют, что Сеул займет осторожную позицию по просьбе после победы Дональда Трампа на выборах и неоднократных предостережений Москвы против подобных действий.

Представитель министерства обороны Южной Кореи отказался от комментариев.

"Ожидается, что правительство займет выжидательный подход, отслеживая военное сотрудничество России с Северной Кореей, прежде чем принимать решение о своих следующих шагах", — отметил научный сотрудник Корейского института анализа обороны Ду Чжин Хо.

Читайте также на портале "Комментарии" — отправка войск КНДР на войну против Украины: США, Япония и Южная Корея выступили с заявлением.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости