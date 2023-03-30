Войны – это серии битв, – Кулеба

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Моесеенко Валентина
Вскоре Вооруженные Силы Украины планируют начать новое контрнаступление. Об этом заявил 24 Канала министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, пишут "Комментарии". По его словам, нарратив о решающем моменте – опасен для Украины. Высокопоставленный чиновник призвал не воспринимать будущее контрнаступление ВСУ как решающее сражение войны.
Кулеба прокомментировал предстоящую решающую битву
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По словам Кулебы, все войны – это серия сражений. Если это контрнаступление будет рассматриваться как решающее, но не приведет к освобождению всей оккупированной территории, то "некоторые люди могут сказать, что это была последняя решающая битва, и теперь мы можем продумать альтернативный сценарий".
Кулеба добавил, что западные правительства имеют меньшинство голосов, которые могут начать настаивать на прекращении военной помощи Украине и огня на фронте.
Как писали "Комментарии", на результат контрнаступления повлияет западная бронетехника. А вот время и место применения этого бронекулака определяют украинские военные командующие.
Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что нарушений в предоставлении и использовании американской помощи Украине не было обнаружено. Об этом на слушаниях в Конгрессе заявила глава офиса, осуществляющий контроль над использованием бюджетных средств Агентства США по международному развитию.
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