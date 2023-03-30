logo

BTC/USD

28251.77

ETH/USD

1785.67

LTC/USD

89.18

USD/UAH

37.75

EUR/UAH

40.95

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Войны – это серии битв, – Кулеба
commentss НОВОСТИ Все новости

Войны – это серии битв, – Кулеба

Министр иностранных дел призвал не воспринимать контрнаступление как решающий момент

сегодня, 16:33
Поделитесь публикацией:
Автор:

Моесеенко Валентина

Вскоре Вооруженные Силы Украины планируют начать новое контрнаступление. Об этом заявил 24 Канала министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, пишут "Комментарии". По его словам, нарратив о решающем моменте – опасен для Украины. Высокопоставленный чиновник призвал не воспринимать будущее контрнаступление ВСУ как решающее сражение войны.

Войны – это серии битв, – Кулеба

Кулеба прокомментировал предстоящую решающую битву


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


"Это может усилить силы на Западе, которые хотят подтолкнуть Киев к так называемому компромиссу с Москвой. Украина должна противостоять восприятию контрнаступления как решающего сражения", — подчеркнул министр.

По словам Кулебы, все войны – это серия сражений. Если это контрнаступление будет рассматриваться как решающее, но не приведет к освобождению всей оккупированной территории, то "некоторые люди могут сказать, что это была последняя решающая битва, и теперь мы можем продумать альтернативный сценарий".

"Если она будет так рассматриваться, но не приведет к полному освобождению нашей территории, то некоторые могут сказать, что теперь нужно продумать альтернативный сценарий. Но для нас нет альтернативы", – отметил министр.

Кулеба добавил, что западные правительства имеют меньшинство голосов, которые могут начать настаивать на прекращении военной помощи Украине и огня на фронте.

"Они повсюду: в Вашингтоне, Берлине, Париже, Лондоне. Они попытаются сделать что-то творческое вроде "Минска-3", — подчеркнул министр.

Как писали "Комментарии",   на результат контрнаступления повлияет западная бронетехника. А вот время и место применения этого бронекулака определяют украинские военные командующие.

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что нарушений в предоставлении и использовании американской помощи Украине не было обнаружено. Об этом на слушаниях в Конгрессе заявила глава офиса, осуществляющий контроль над использованием бюджетных средств Агентства США по международному развитию.

Читайте также на сайте "Комментарии" — еще один прогноз: когда закончится войн в Украине.

 



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!