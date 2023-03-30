Войны – это серии битв, – Кулеба

Вскоре Вооруженные Силы Украины планируют начать новое контрнаступление. Об этом заявил 24 Канала министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, пишут "Комментарии". По его словам, нарратив о решающем моменте – опасен для Украины. Высокопоставленный чиновник призвал не воспринимать будущее контрнаступление ВСУ как решающее сражение войны.

Кулеба прокомментировал предстоящую решающую битву

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"Это может усилить силы на Западе, которые хотят подтолкнуть Киев к так называемому компромиссу с Москвой. Украина должна противостоять восприятию контрнаступления как решающего сражения", — подчеркнул министр.

По словам Кулебы, все войны – это серия сражений. Если это контрнаступление будет рассматриваться как решающее, но не приведет к освобождению всей оккупированной территории, то "некоторые люди могут сказать, что это была последняя решающая битва, и теперь мы можем продумать альтернативный сценарий".

"Если она будет так рассматриваться, но не приведет к полному освобождению нашей территории, то некоторые могут сказать, что теперь нужно продумать альтернативный сценарий. Но для нас нет альтернативы", – отметил министр.

Кулеба добавил, что западные правительства имеют меньшинство голосов, которые могут начать настаивать на прекращении военной помощи Украине и огня на фронте.

"Они повсюду: в Вашингтоне, Берлине, Париже, Лондоне. Они попытаются сделать что-то творческое вроде "Минска-3", — подчеркнул министр.

Как писали "Комментарии", на результат контрнаступления повлияет западная бронетехника. А вот время и место применения этого бронекулака определяют украинские военные командующие.

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что нарушений в предоставлении и использовании американской помощи Украине не было обнаружено. Об этом на слушаниях в Конгрессе заявила глава офиса, осуществляющий контроль над использованием бюджетных средств Агентства США по международному развитию.

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