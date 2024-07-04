Войну выиграет Россия: американский генерал сделал настораживающий прогноз и обвинил США

Рассказы Администрации Джо Байдена о том, что Украине якобы предоставлено все необходимое для победы над российскими оккупантами, лишены предметного подтекста. И за такими разговорами ничего не стоит. Ведь у Украины на сегодняшний день нет того вооружения, с которым она может выиграть в этой полномасштабной войне, которая уже продолжается третий год. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал бывший верховный командующий войсками НАТО в Европе генерал Филип Бридлав, сообщает "Голос Америки".

Филип Бридлав. Фото: из открытых источников

Также генерал поддержал позицию о необходимости отмены ограничений на удары по территории РФ американским оружием.

"Люди из Белого дома, в частности, Джон Кирби, публично сказал, что мы даем Украине все, что ей нужно для победы. Я не могу согласиться. Раньше он работал со мной, и я его хорошо знаю, но сейчас он занимает политическую позицию, и озвучивает политические послания. Нет, мы не предоставляем Украине все (необходимое, — ред.)", — подчеркнул военный.

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Филип Бридлав высказал мнение, что для большей эффективности прежде всего стоило бы снять любые ограничения на использование уже предоставленного ВСУ американского оружия. Чтобы Украина, таким образом, не должна была ждать, "пока российские войска пересекут границу ... пока Россия начнет огонь или нападение, прежде чем ответить".

Также генерал Бридлав отметил необходимость истребителей F-16 для получения Украиной шанса на победу. При этом Украине следует "вывести свою доктрину за пределы исторической советской основы, склонной рассматривать авиацию как продолжение наземных сил", а руководство украинских Воздушных сил должно быть включено в состав Генштаба ВСУ.

Бридлав напомнил, как украинцы в 2022 году "умоляли" мир: "Закройте небо", а штаб-квартиры НАТО разрабатывали варианты, как это сделать. "Сейчас я хотел бы обратить внимание на то, что большинство вариантов, которые мы тогда предложили, были отклонены. Их считали слишком провокационными "сообщениями" Путину, которые могли бы привести к еще более мощному вторжению", — поделился генерал.

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