Дискуссии о возможных сценариях завершения войны в Украине снова выходят на первый план. На фоне дипломатических контактов и попыток возобновить переговорный процесс все активнее обсуждается, каким может быть финал самой масштабной войны в Европе за последние десятилетия. В то же время, быстрой развязки ждать сложно: позиции Киева и Москвы остаются принципиально разными, а боевые действия продолжаются. Каким может быть окончание войны в Украине? Портал "Комментарии" решил узнать мнение по этому поводу у трех моделей искусственного интеллекта.

Фото: портал "Комментарии"

Чат-бот ChatGPT считает, что война, вероятнее всего, завершится не одним мирным договором, а поэтапно: сначала может быть прекращение огня или существенное снижение интенсивности боев, а дальше – длительные переговоры по территориям, гарантиям безопасности, санкциям и восстановлению Украины. В то же время маловероятно, что Киев согласится на капитуляцию или юридический отказ от своих территорий, равно как Россия без серьезного давления добровольно покинет оккупированные земли.

Наиболее реалистичным выглядит вооруженное перемирие, при котором линия фронта фактически станет пределом разграничения, но Украина не признает оккупацию юридически. В то же время, существует риск затяжной войны, если Москва не согласится на приемлемые условия. Самым опасным был сценарий простой паузы без действенных гарантий безопасности, ведь это может дать России время восстановить силы и подготовиться к новому наступлению.

По версии чат-бота Gemini, вариант завершения войны в Украине остается открытым, ведь ее финал будет зависеть от одновременного действия военных, экономических и дипломатических факторов. Один из возможных вариантов – истощение России и усиление Украины благодаря технологическому превосходству. При таком сценарии санкции и потери могут ослабить российский военно-промышленный потенциал, тогда как современное западное вооружение позволит Украине наносить удары по ключевым военным и логистическим объектам. В результате, Москва может быть вынуждена отступить или согласиться на переговоры.

Другой вариант – корейский сценарий, то есть прекращение активных боевых действий без полноценного мирного договора и фактическая фиксация линии фронта. Еще один путь – масштабный дипломатический компромисс под давлением США, ЕС и других влиятельных стран. На мой взгляд, наиболее реалистичным может стать сочетание этих сценариев: сначала длительное истощение России, а затем переговоры с позиции силы. В то же время, результат в значительной степени будет зависеть от способности Украины сохранять внутреннюю устойчивость, поддержку партнеров и преимущество в современных военных технологиях.

Чат-бот Copilot утверждает, что для Украины самым желательным вариантом остается возвращение всех оккупированных территорий военным и дипломатическим путем, ведь это могло бы создать основу для устойчивого мира и безопасности. В то же время, такой сценарий требует значительных ресурсов, длительной поддержки партнеров и сохранения способности украинской армии. Другая возможность – заморозка войны, когда боевые действия прекратятся, но часть территорий останется под контролем России. Такой вариант не разрешит конфликт до конца и может оставить Кремлю возможность подготовиться к новой агрессии.

Для западных государств приемлемым может быть перемирие, которое позволит снизить интенсивность войны и стабилизировать ситуацию в Европе. Для Украины же любые договоренности, предусматривающие территориальные уступки без надежных гарантий безопасности, будут оставаться крайне рискованными. Россия в свою очередь будет стремиться максимально усилить свои позиции на переговорах и навязать Киеву выгодные Кремлю условия. Самым опасным для Украины будет сценарий, при котором из-за истощения или потери поддержки союзников она согласится на навязанные уступки: это может не завершить войну, а лишь создать предпосылки для ее нового этапа.

В общем, все три модели ИИ убеждены, что самым реалистичным выглядит не один из крайних сценариев, а поэтапное завершение войны: сначала прекращение активных боевых действий, а затем длительные переговоры относительно территорий, гарантий безопасности и будущего Украины. Для Киева критически важно не согласиться на договоренности, которые только дадут России время возобновить силы. Даже если война завершится заморозкой фронта, Украина должна оставаться сильной военно, экономически и политически. Это может стать главной гарантией того, что прекращение огня превратится в устойчивый мир, а не в паузу перед новой войной.

Портал "Комментарии" уже писал, что в Украине до сих пор нет четкого плана по дальнейшему проведению мобилизации, а общие заявления об улучшении работы ТЦК не дают ответа на ключевые вопросы. Об этом заявил политтехнолог, соучредитель Агентства по моделированию ситуаций Алексей Голобуцкий.