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Кравцев Сергей
В Польше недавно была открыта база противоракетной обороны США Aegis Ashore. Российская Федерация пригрозила Варшаве "потенциальным поражением". Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделала спикер Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
Мария Захарова. Фото из открытых источников
В том же числе Захарова добавила, что Штаты якобы продолжают провоцировать Россию и способствовать "нарастанию напряженности и стратегических рисков".
Читайте также на портале "Комментарии" — пресс-секретарь кремлевского диктатора Дмитрий Песков отреагировал на удары Вооруженных сил Украины ракетами ATACMS по территории Брянской области. По его словам, речь идет о новой эскалации в Украине.
Также издание "Комментарии" сообщало – 19 ноября, Украина ударила по территории Брянской области американскими ракетами ATACMS. Якобы было запущено 8 таких ракет, две из них российская ПВО якобы сумел сбить. Кроме того, 20 ноября, ВСУ ударили британскими ракетами "Шторм Шедоу" по территории Курской области. Целью стал командный центр россиян. Bloomberg подчеркивает, что Великобритания одобрила использование Storm Shadow для ударов по территории РФ в ответ на развертывание Кремлем северокорейских военных в войне. Лондон расценил этот шаг Москвы как эскалацию конфликта.
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