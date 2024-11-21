В Польше недавно была открыта база противоракетной обороны США Aegis Ashore. Российская Федерация пригрозила Варшаве "потенциальным поражением". Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделала спикер Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Мария Захарова. Фото из открытых источников

"База противоракетной обороны в Польше давно пополнила список приоритетных целей для потенциального поражения, что при необходимости может быть обеспечено широким спектром новейших вооружений", – заявила спикер.

В том же числе Захарова добавила, что Штаты якобы продолжают провоцировать Россию и способствовать "нарастанию напряженности и стратегических рисков".

Читайте также на портале "Комментарии" — пресс-секретарь кремлевского диктатора Дмитрий Песков отреагировал на удары Вооруженных сил Украины ракетами ATACMS по территории Брянской области. По его словам, речь идет о новой эскалации в Украине.

"Происходит новая эскалация. Это очень безответственная позиция, которую занимает уходящая администрация США. Они продолжают подливать масла в огонь этого конфликта, всячески препятствуя хоть какой-то динамике на его завершение, используя при этом Украину как инструмент в своих руках в своей войне с РФ", — заявил Песков.

Также издание "Комментарии" сообщало – 19 ноября, Украина ударила по территории Брянской области американскими ракетами ATACMS. Якобы было запущено 8 таких ракет, две из них российская ПВО якобы сумел сбить. Кроме того, 20 ноября, ВСУ ударили британскими ракетами "Шторм Шедоу" по территории Курской области. Целью стал командный центр россиян. Bloomberg подчеркивает, что Великобритания одобрила использование Storm Shadow для ударов по территории РФ в ответ на развертывание Кремлем северокорейских военных в войне. Лондон расценил этот шаг Москвы как эскалацию конфликта.



