У Трампа вновь намекают, что приближение завершения войны напрямую зависит от Европы. которая должна "внести свой вклад" в сокращение доходов от российской нефти. Якобы, если европейцы решатся на этот шаг, то война в Украине может закончиться уже через месяц. Как передает портал "Комментарии", об этом в совместном интервью агентствам Reuters и Bloomberg рассказал министр финансов США Скотт Бессент.

Скотт Бессент. Фото: из открытых источников

Министр подчеркнул, что европейским странам необходимо играть более активную роль в сокращении российских нефтяных доходов и прекращении войны.

Он акцентировал, что администрация Трампа не будет вводить дополнительные пошлины на китайские товары, чтобы остановить закупки Китаем российской нефти, если только европейские страны не введут высокие пошлины на Китай и Индию.

"Мы ожидаем, что европейцы внесут свой вклад, и мы не будем двигаться вперед без европейцев", — сказал министр.

Бессент напомнил, что Трамп призывает европейские страны ввести пошлины в размере от 50% до 100% для Китая и Индии, чтобы лишить Россию доходов от продажи нефти — основного источника доходов. При этом он раскритиковал закупки российской нефти некоторыми европейскими странами, в то время как другие покупают нефтепродукты, переработанные в Индии из российской нефти, заявив, что они способствуют финансированию конфликта.

"Я гарантирую вам, что, если Европа введет существенные вторичные пошлины для покупателей российской нефти, война закончится через 60 или 90 дней", – заявил министр.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент США Дональд Трамп в письме союзникам по НАТО указал, что он готов надавить на Россию прямо сейчас, но вместе со странами Европейского Союза. Трамп считает, что, если только США введут санкции против Индии и Китая, это будет неэффективно, поэтому призывает союзников также пойти на этот шаг. Почему Трамп фактически ставит ультиматум европейцам для введения новых санкций? Что будет означать для ЕС введение новых тарифов в отношении Индии и Китая? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



