logo

BTC/USD

115541

ETH/USD

4519.71

USD/UAH

41.23

EUR/UAH

48.5

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Война закончится через 60 или 90 дней: у Трампа назвали главное условие
commentss НОВОСТИ Все новости

Война закончится через 60 или 90 дней: у Трампа назвали главное условие

Бессент призвал европейцев перестать закупать российские энергоресурсы

16 сентября 2025, 07:43
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

У Трампа вновь намекают, что приближение завершения войны напрямую зависит от Европы. которая должна "внести свой вклад" в сокращение доходов от российской нефти. Якобы, если европейцы решатся на этот шаг, то война в Украине может закончиться уже через месяц. Как передает портал "Комментарии", об этом в совместном интервью агентствам Reuters и Bloomberg рассказал министр финансов США Скотт Бессент.

Война закончится через 60 или 90 дней: у Трампа назвали главное условие

Скотт Бессент. Фото: из открытых источников

Министр подчеркнул, что европейским странам необходимо играть более активную роль в сокращении российских нефтяных доходов и прекращении войны.

Он акцентировал, что администрация Трампа не будет вводить дополнительные пошлины на китайские товары, чтобы остановить закупки Китаем российской нефти, если только европейские страны не введут высокие пошлины на Китай и Индию.

"Мы ожидаем, что европейцы внесут свой вклад, и мы не будем двигаться вперед без европейцев", — сказал министр.

Бессент напомнил, что Трамп призывает европейские страны ввести пошлины в размере от 50% до 100% для Китая и Индии, чтобы лишить Россию доходов от продажи нефти — основного источника доходов. При этом он раскритиковал закупки российской нефти некоторыми европейскими странами, в то время как другие покупают нефтепродукты, переработанные в Индии из российской нефти, заявив, что они способствуют финансированию конфликта.

"Я гарантирую вам, что, если Европа введет существенные вторичные пошлины для покупателей российской нефти, война закончится через 60 или 90 дней", – заявил министр.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент США Дональд Трамп в письме союзникам по НАТО указал, что он готов надавить на Россию прямо сейчас, но вместе со странами Европейского Союза. Трамп считает, что, если только США введут санкции против Индии и Китая, это будет неэффективно, поэтому призывает союзников также пойти на этот шаг. Почему Трамп фактически ставит ультиматум европейцам для введения новых санкций? Что будет означать для ЕС введение новых тарифов в отношении Индии и Китая? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости