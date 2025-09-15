Почему Трамп «нагибает» европейцев: какую игру ведут ЕС и США в отношении РФ

Президент США Дональд Трамп в письме союзникам по НАТО указал, что он готов надавить на Россию прямо сейчас, но вместе со странами Европейского Союза. Трамп считает, что, если только США введут санкции против Индии и Китая, это будет неэффективно, поэтому призывает союзников также пойти на этот шаг. Почему Трамп фактически ставит ультиматум европейцам для введения новых санкций? Что будет означать для ЕС введение новых тарифов в отношении Индии и Китая? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Трамп хочет для себя беспроигрышную ситуацию

Кандидат политических наук, политолог Алексей Якубин считает, что Трамп ставит так вопрос по поводу того, что он готов ввести санкции против РФ, но, в то же время, санкции должны ввести дополнительно и страны НАТО, понимая при этом, что для некоторых из стран НАТО это будет достаточно сложно.

"И, тем самым, Трамп рассчитывает на то, что как бы получить двойную выгоду. То есть, если в итоге Турция и другие страны НАТО, полностью откажутся от закупок российских энергоносителей, то Трамп сможет получить эксклюзивный доступ для американских энергоносителей на европейский рынок. Он сможет закрепить тут позиции США. А, если европейцы не согласятся, то у Трампа остаётся возможность говорить, и публично объяснять, что он не против санкций, он не против давления на Россию, но не только США должны это делать, а это должны делать США в союзе с европейскими странами и со странами НАТО. Получается, что это позволяет ему в итоге не вводить жёсткие санкции против России. И в то же время, как считает Вашингтон, по сути, сохранить лицо. То есть, мне кажется, что это такой метод переброски своеобразной ответственности", – отметил эксперт.

При этом Алексей Якубин считает, что Трамп всё ещё верит, что ему удастся договориться с Россией. Москва, со своей стороны, видя ситуацию, в которой оказался Трамп, использует эту историю для того, чтобы не соглашаться на переговоры, но в то же время делать видимость для Трампа, что она готова участвовать в переговорном процессе.

Эксперт подчеркивает, Трамп всё ещё верит, что ему удастся оторвать Россию от Китая.

Трамп давит вполне логично

Управляющий партнер "Национальной антикризисной группы", экономический и политический эксперт Тарас Загородний так прокомментировал ситуацию:

"Дональд Трамп давит вполне логично, задавая вопрос европейцам, которые занимают лицемерную позицию, когда они покупают нефть и газ у России на 20 млрд ежегодно и требуют от Трампа дополнительных мер в отношении России. Это первое, а второе – Трамп хочет решить ещё второй вопрос, который возникает в связи с этим. Это отношение с Китаем, потому что тут европейцы тоже ведут достаточно двойственную политику, давая возможность Китаю и дальше наращивать свою военную мощь и дальше продолжать создавать угрозу для Соединённых штатов Америки. Трамп их продолжает "нагибать", требуя дополнительные тарифы в отношении Индии и Китая, заставляя их определиться с ихней позицией".

Тарас Загородний отмечает, что есть еще третий пункт, на который стоит обратить внимание.

"Я всегда говорил и продолжаю говорить, что у Трампа фундаментальный конфликт интересов с Россией, связанный с нефтью газом, потому что он сам готов поставлять нефть и газ в Европу, либо со стороны американских компаний, либо со стороны стран, которые являются союзниками США, поэтому ничего удивительного нет. И это достаточно полезная для нас политика, потому что, если европейцы прекратят покупать российскую нефть и газ, то в РФ просто наступит коллапс экономики", – констатировал собеседник портала "Комментарии".

