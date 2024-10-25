Война в Украине затягивается: почему в МВФ изменили прогноз

Международный фонд изменил прогноз продолжительности войны в Украине. Война в течение по меньшей мере всего 2025 года будет оказывать негативное влияние и на Европу. Как передает портал "Комментарии", об этом на брифинге заявил директор Европейского департамента МВФ Альфред Каммер.

МВФ. Фото: из открытых источников

"Когда вы смотрите на наши прогнозы на 2025 год, мы также понизили их для Украины. И это отражение того, что война России в Украине будет продолжаться. Мы предполагали, что она прекратится раньше. Это не так. И это, опять же, дополнительные расходы для украинской экономики", — отметил представитель МВФ.

Ранее МВФ в базовом сценарии ожидал окончания войны в конце 2024 года. В октябре этот срок перенесен на год — до конца 2025 года.

По его словам, показатели роста в этом году были жестоко затронуты бомбардировками энергетической инфраструктуры в Украине, и это также сдерживает рост и перспективы.

"И, кроме того, конечно, как и для всей Европы, это создает неопределенность в Украине, и это оказывает смягчающее воздействие на совокупный спрос", — добавил Каммер.

Представитель фонда завил, что экономическая команда МВФ продолжает "делать замечательную работу с точки зрения, во-первых, поддержания макростабильности" в Украине

"Во-вторых, поддержки экономики для запуска роста и поддержки предприятий для работы в этой среде, защиты уязвимых людей, страдающих от войны. И, в-третьих, подготовки основ для, как мы надеемся, скорой реконструкции и среднесрочного пути к вступлению в ЕС", — сказал Альфред Каммер.

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