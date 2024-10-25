Война в Украине затягивается: почему в МВФ изменили прогноз

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Кравцев Сергей
Международный фонд изменил прогноз продолжительности войны в Украине. Война в течение по меньшей мере всего 2025 года будет оказывать негативное влияние и на Европу. Как передает портал "Комментарии", об этом на брифинге заявил директор Европейского департамента МВФ Альфред Каммер.
МВФ. Фото: из открытых источников
Ранее МВФ в базовом сценарии ожидал окончания войны в конце 2024 года. В октябре этот срок перенесен на год — до конца 2025 года.
По его словам, показатели роста в этом году были жестоко затронуты бомбардировками энергетической инфраструктуры в Украине, и это также сдерживает рост и перспективы.
Представитель фонда завил, что экономическая команда МВФ продолжает "делать замечательную работу с точки зрения, во-первых, поддержания макростабильности" в Украине
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