Война в Украине закончится только так: озвучен крайне неожиданный сценарий

Каждый вооруженный конфликт заканчивается либо миром, либо капитуляцией, считает глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

Фото: из открытых источников

"В любом случае подписывают какую-то бумажку, и поэтому я могу быть на 100% уверенным, что война закончится дипломатическим путем и кто-то подпишет. Хотя можно просто прекратить стрельбу и ничего не подписывать, все хотят какого-то документа, в котором будут прописаны условия от завершения войны. года", — сказал он.

По его словам, наиболее эффективные солдаты — это молодые люди 18–25 лет: они имеют высокую мотивацию, физическую силу, выносливость и быстро овладевают новыми навыками.

"Решение о разрешении на их выезд я воспринял нормально. Да, этим разрешением воспользовался мой младший брат, которому 19 лет. Он учится за границей и раньше не мог бы заехать в Украину, потому что не выехал бы назад. А сейчас он спокойно приехал сюда, побыл неделю, всех увидел — и поехал учиться дальше."

Вспоминая о 2022 году, он рассказал, что тогда приоритетом были выживание, сохранение критической инфраструктуры и обеспечение контроля и функциональности региона.

"То есть все было сосредоточено на главных вещах, которые были нужны для того, чтобы отразить врага. Сейчас на очереди вопрос более тактического уровня — социальный блок, создание условий для экономического развития, для восстановления, для бизнеса. Но в то же время все, что касается защиты критической инфраструктуры и прочего, никуда не делось", — добавил чиновник.

