Война в Украине вынуждает Швейцарию пересмотреть политику нейтралитета

Швейцария, известная своей продолжительной политикой нейтралитета, может пересмотреть свою позицию на фоне войны в Украине. Экспертная рабочая группа по безопасности, созданная Министерством обороны Швейцарии, рекомендует правительству изменить курс и рассмотреть возможность военного сотрудничества с НАТО и Европейским Союзом.

В Швейцарии предложили пересмотреть нейтралитет из-за войны в Украине

Как сообщает издание Politico, отчет рабочей группы подчеркивает рост политического давления на Швейцарию со стороны международных партнеров после российского вторжения в Украину.

"После нападения России на Украину нейтралитет снова стал предметом политических дебатов как внутри страны, так и за рубежом. Давление на Швейцарию с целью прояснить ее позицию растет", — говорится в докладе.

В докладе, над которым работали дипломаты, чиновники и военные эксперты, включая Вольфганга Ишингера, бывшего главу Мюнхенской конференции по безопасности, предлагается снять запрет на реэкспорт оружия. Швейцария запрещает продавать вооружение странам, находящимся в состоянии войны, что привело к снижению экспорта оружия на 27% в прошлом году, до менее чем €746 миллионов. Это ограничение также отразилось на отношениях с другими странами, которые хотели бы поставлять Украине оружие со швейцарскими компонентами.

Эксперты не предлагают Швейцарии полностью отказаться от нейтралитета или вступить в НАТО, но призывают углубить сотрудничество с Альянсом и ЕС. Это может включать совместные военные учения, подготовку и защиту от баллистических ракет. Кроме того, отчет рекомендует увеличить военные расходы до 1% ВВП к 2030 году, что значительно больше текущего уровня в 0,76% ВВП.

Ранее "Комментарии" писали, что Дания не ограничивает использование истребителей F-16, которые передала Украине. Более того, эти истребители давно уже могли быть в Украине и выполнять задачи обороны страны. Как сообщает портал "Комментарии", такое заявление во время конференции GLOBSEC в Праге сделал глава правительства Дании Мэтте Фредриксен.