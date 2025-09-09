Война в Украине все перевернула: без чего теперь невозможно победить

Полномасштабная война России против Украины полностью перевернула все знания о войне, которые существовали ранее. На фронте в Украине танковые бои стали чем-то новым и необычным. Ведь каждая из сторон пытается экспериментировать с защитой бронетехники от беспилотников. У того, кто имеет лучше броню, тот и ближе к победе. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет The New York Times.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Журналисты отмечают, когда Россия начала полномасштабную войну в 2022 году, танковые дивизии обеих армий выглядели почти так же, как и во время Холодной войны. Сегодня же бронетехника на фронте напоминает импровизированные "гибриды": советские машины и современные Abrams покрыты сетками, клетками, цепями и шипами против дронов.

В материале говорится, что в начале войны украинские войска уничтожали российские машины американскими ПТРК, попадая в слабые места брони сверху. С тех пор танки стали массово обшивать "клетками" и дополнительными слоями металла. Но со временем главным врагом тяжелой техники стали не ракеты, а FPV-дроны — дешевые и мобильные "камикадзе", которые теперь фактически управляют полем боя.

Чтобы сохранить актуальность бронетехники, экипажи обеих армий постоянно экспериментируют с новыми вариантами защиты.

Украина, имея преимущество в собственных разработках дронов, быстро адаптировала танки под новые угрозы.

Даже американские M1 Abrams, которые прибыли осенью 2023-го, пришлось дооборудовать – оказалось, что они так же уязвимы для беспилотников, как и советские модели.

Журналисты отмечают, сегодня линия фронта выглядит совсем иначе, чем три года назад. Вдоль полей тянутся волоконно-оптические кабели, а дроны охотятся на солдат и технику 24/7.

Танк стоимостью миллионы долларов может сгореть от беспилотника за несколько сотен. Это заставило военных ограничить использование тяжелой техники. Несмотря на это, танки все еще играют ключевую роль в наступлении, обороне и поддержке пехоты.

