Против этого ничего нельзя поделать: Россия удвоила производство смертельного оружия
Против этого ничего нельзя поделать: Россия удвоила производство смертельного оружия

В ISW сообщили, что Россия удвоила производство оптоволоконных дронов в 2025 году

9 сентября 2025, 08:32
Кравцев Сергей

Страна-агрессор наращивает производство оптоволоконных дронов (FPV) для боевых действий в Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).

Против этого ничего нельзя поделать: Россия удвоила производство смертельного оружия

Дроны на оптоволокне. Фото: из открытых источников

В анализе говорится, что Россия продолжает активное развитие беспилотных летательных аппаратов с оптоволоконными кабелями (FPV), которые за последние месяцы показали эффективность в выполнении задач воздушного противодействия на поле боя в Украине. 

По словам генерального директора Научно-производственного центра "Ушкуйник" Алексея Чадаева, Россия ежемесячно производит более 50 000 таких дронов. Чадаев отметил, что в 2025 году производство оптоволоконных дронов в стране удвоилось. Производственные мощности расположены в трёх регионах, точные названия которых не раскрываются, при этом в каждом регионе функционирует более одного завода.

Массовое внедрение этих аппаратов, устойчивых к украинским системам радиоэлектронной борьбы и глушению, дало российским войскам значительное преимущество на поле боя.

В сообщении говорится, что благодаря простоте конструкции, масштабирование производства в 2025 году прошло успешно. Оптоволоконные дроны позволяют наносить точные удары по украинской бронетехнике, линиям коммуникаций, передвижениям войск и системам радиоэлектронной борьбы.

Кроме того, их использование расширяет возможности России по блокированию украинских транспортных и коммуникационных линий в лесистых районах, включая территорию Серебрянского леса, где традиционные средства контроля затруднены.

Аналитики отмечают, что массовое применение FPV-дронов усиливает тактические возможности российских войск и позволяет проводить операции с высокой точностью при минимальном риске для личного состава.

Читайте также на портале "Комментарии" — в России появилось мощное оружие: для каких двух городов опасность увеличилась в разы.




Источник: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-september-8-2025/
