В России появилось мощное оружие: для каких двух городов опасность увеличилась в разы

Черноморский флот РФ получил первый морской дрон с управлением через оптоволоконный кабель. Аппарат может действовать как камикадзе и переносить FPV-дроны. Аналитики Defence Express считают, что технические ограничения – вес кабеля, дальность и слабый сигнал – ставят под сомнение эффективность такого дрона, в то же время он несет реальную угрозу, в частности для Одессы и Николаева.

Морские дроны. Фото: из открытых источников

В материале отмечает, что российские пропагандистские СМИ сообщили, что научно-производственный центр "Ушкуйник" передал Черноморскому флоту России первый морской дрон на оптоволоконном кабеле. По замыслу разработчиков, аппарат может выполнять несколько задач: действовать как дрон-камикадзе, транспортировать FPV-дроны и уничтожать с их помощью украинские морские беспилотники.

Аналитики отмечают, что на первый взгляд, использование оптического кабеля кажется эффективной идеей, ведь дрон способен нести десятки килограммов кабеля, что увеличивает радиус действия. Однако, по словам экспертов, технические ограничения делают это решение противоречивым. Производитель отмечает, что дрон оснащен катушкой с защищенным кабелем, который сразу тонет в воду, уменьшая вероятность обрыва при контакте с какими-то судами. В то же время такой кабель значительно тяжелее тех, что применяются в FPV-дронах, где используется тонкое волокно без обмотки.

Проблемным остается и вопрос длины кабеля и силы сигнала. Для морских операций необходимо расстояние в десятки или даже сотни километров, однако без ретрансляторов или усилителей максимальная длина оптоволокна вряд ли превысит 100 км.

"В то же время минимальное расстояние от оккупированной Кинбурнской косы до Одессы около 62 км. Судя по имеющимся кадрам, этот морской дрон довольно мал. Соответственно несет немного полезной нагрузки. Но его вполне хватит, чтобы привезти несколько FPV-дронов и наносить ими удары по Николаеву, Одессе или Херсону с берегов временно оккупированной Херсонщины", — предполагают аналитики.

