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Война в Украине: Великобритания приняла решение пойти на беспрецедентный шаг

По информации Reuters, Великобритания беспрецедентно увеличит поставки беспилотников Украине

сегодня, 08:41 comments2015
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Кравцев Сергей

Великобритания поставит Украине 100 тысяч беспилотников, что означает десятикратное увеличение. Поставки растянуться почти на год – до апреля 2026 года. Британское правительство уже сообщило, что пакет беспилотников стоимостью 350 млн фунтов стерлингов ($473 млн) является частью более широкой инициативы по военной поддержке Украины общей стоимостью 4,5 млрд фунтов стерлингов. Об этом сообщает Reuters.

Война в Украине: Великобритания приняла решение пойти на беспрецедентный шаг

Дроны ВСУ. Фото: из открытых источников

Издание отметило, что министр обороны Великобритании Джон Хили сделает заявление о предоставлении помощи на встрече Контактной группы по обороне Украины из 50 стран в Брюсселе.

"Великобритания усиливает свою поддержку Украины, поставляя сотни тысяч дополнительных беспилотников в этом году и завершая важный этап в поставке критически важных артиллерийских боеприпасов", — высказался Хили в преддверии встречи.

Британские чиновники напомнили, что уже поставили Украине 140 тыс.  артиллерийских снарядов и потратит еще 247 млн фунтов стерлингов в этом году на обучение украинских военных.

Издание добавило, что британские власти осознали, что беспилотные летательные аппараты имеют большое значение в российско-украинской войне и они уже фактически изменили способ ведения войн. Правительство даже одобрило Стратегический обзор обороны, который призывает к более смертоносной, технологичной армии для противодействия новым угрозам, включая возможную войну с РФ.

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Источник: https://www.reuters.com/business/aerospace-defense/britain-pledges-deliver-100000-drones-ukraine-by-april-2026-2025-06-03/
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