Война в Украине: Великобритания приняла решение пойти на беспрецедентный шаг

Великобритания поставит Украине 100 тысяч беспилотников, что означает десятикратное увеличение. Поставки растянуться почти на год – до апреля 2026 года. Британское правительство уже сообщило, что пакет беспилотников стоимостью 350 млн фунтов стерлингов ($473 млн) является частью более широкой инициативы по военной поддержке Украины общей стоимостью 4,5 млрд фунтов стерлингов. Об этом сообщает Reuters.

Дроны ВСУ. Фото: из открытых источников

Издание отметило, что министр обороны Великобритании Джон Хили сделает заявление о предоставлении помощи на встрече Контактной группы по обороне Украины из 50 стран в Брюсселе.

"Великобритания усиливает свою поддержку Украины, поставляя сотни тысяч дополнительных беспилотников в этом году и завершая важный этап в поставке критически важных артиллерийских боеприпасов", — высказался Хили в преддверии встречи.

Британские чиновники напомнили, что уже поставили Украине 140 тыс. артиллерийских снарядов и потратит еще 247 млн фунтов стерлингов в этом году на обучение украинских военных.

Издание добавило, что британские власти осознали, что беспилотные летательные аппараты имеют большое значение в российско-украинской войне и они уже фактически изменили способ ведения войн. Правительство даже одобрило Стратегический обзор обороны, который призывает к более смертоносной, технологичной армии для противодействия новым угрозам, включая возможную войну с РФ.

Читайте также на портале "Комментарии" — переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле ожидаемо завершились без прорыва. Несмотря на некоторые договоренности об обмене пленными, путинский режим продолжает требовать полной капитуляции Украины. Нет ни одной позиции, по которой Москва была бы готова пойти на компромисс. Об этом говорится в материале CNN.



