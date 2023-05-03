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Война в Украине: в США сделали заявление, когда придет время переговоров с РФ

Марк Милли считает, что, чем быстрее Кремль поймет, что Украину РФ не победить, тем быстрее начнутся мирные переговоры

сегодня, 14:05
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Автор:

Кравцев Сергей

Москва рано или поздно, но придет к тому, чтобы инициировать переговоры с Украиной. Однако для этого руководство РФ должно окончательно осознать, что им не победить Украину. Как передает издание "Комментарии", такое заявление в интервью "Foreign Affairs" сделал глава Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марк Милли.

Война в Украине: в США сделали заявление, когда придет время переговоров с РФ

ВСУ. Фото из открытых источников

Отметим, генерал высказал свое мнение, что скорее всего ни одна из сторон не сможет существенно продвинуться к достижению поставленных целей в войне, а потому военные действия вряд ли закончатся в 2023 году. Но люди, которые понимают, что экономика сильно страдает все-таки придут к выводу, что нужно заканчивать эту авантюру.


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"Я думаю, что рационально мыслящие люди, участвующие в процессе принятия решений в РФ, придут к выводу – возможно, в течение нескольких месяцев, года или двух – но они придут к выводу, что расходы превышают выгоду", — заявил Милли.

По его мнению, после того, как российские власти поймут неизбежность поражения, Кремль согласится на переговоры. Генерал не захотел оценивать сроки начала переговоров между Украиной и Россией.

"Не знаю, когда Путин будет готов это сделать, но в какой-то момент, если он рационален, он должен до этого дойти. Им придется понять, что они не победят", — добавил он.

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Также издание "Комментарии" сообщало – министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что завершается подготовка к давно анонсируемому контрнаступлению ВСУ. Он также уверяет, что мы обязательно получим современные истребители. Хоть и признал, что партнеры медлят, как и практически с каждым новым образом поставляемых нам вооружений. О чем говорят данные заявления Резникова и в целом шумиха вокруг подготовки контрнаступления? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.




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Источник: https://www.foreignaffairs.com/podcasts/how-to-avoid-great-power-war-mark-milley
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