Война в Украине: в США сделали заявление, когда придет время переговоров с РФ

Москва рано или поздно, но придет к тому, чтобы инициировать переговоры с Украиной. Однако для этого руководство РФ должно окончательно осознать, что им не победить Украину. Как передает издание "Комментарии", такое заявление в интервью "Foreign Affairs" сделал глава Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марк Милли.

ВСУ. Фото из открытых источников

Отметим, генерал высказал свое мнение, что скорее всего ни одна из сторон не сможет существенно продвинуться к достижению поставленных целей в войне, а потому военные действия вряд ли закончатся в 2023 году. Но люди, которые понимают, что экономика сильно страдает все-таки придут к выводу, что нужно заканчивать эту авантюру.

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"Я думаю, что рационально мыслящие люди, участвующие в процессе принятия решений в РФ, придут к выводу – возможно, в течение нескольких месяцев, года или двух – но они придут к выводу, что расходы превышают выгоду", — заявил Милли.

По его мнению, после того, как российские власти поймут неизбежность поражения, Кремль согласится на переговоры. Генерал не захотел оценивать сроки начала переговоров между Украиной и Россией.

"Не знаю, когда Путин будет готов это сделать, но в какой-то момент, если он рационален, он должен до этого дойти. Им придется понять, что они не победят", — добавил он.

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Также издание "Комментарии" сообщало – министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что завершается подготовка к давно анонсируемому контрнаступлению ВСУ. Он также уверяет, что мы обязательно получим современные истребители. Хоть и признал, что партнеры медлят, как и практически с каждым новым образом поставляемых нам вооружений. О чем говорят данные заявления Резникова и в целом шумиха вокруг подготовки контрнаступления? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.



