Война в Украине: в США рассказали, на какой шаг боится пойти Путин из-за угрозы для своего режима

Очередная волна мобилизации в России остается маловероятной, по крайней мере в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Российский диктатор Путин был бы рад вновь объявить мобилизацию, но отказывается это делать, опасаясь, что она нарушит стабильность его режима. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете американского Института изучения войны (ISW).

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Американские аналитики отмечают, что в СМИ время от времени появляются сообщения о возможности объявления Кремлем еще одной волны мобилизации как до инаугурации российского диктатора Владимира Путина, так и после начала операции ВСУ в Курской области в августе 2024 года. Однако так называемый глава Кремля пока не санкционировал такую мобилизацию.

В частности, недавно российское оппозиционное издание Meduza сообщило, что источники, близкие правительству РФ, утверждали, что Кремль рассматривал идею мобилизации сразу после Курской операции. Но российский Кабмин и связанные с Кремлем бизнесмены выступили против этих соображений.

Кроме того, Путин последовательно сигнализировал на протяжении всей операции ВСУ в Курской области о своей приверженности к набору добровольцев, хвастаясь количеством новобранцев, заинтересованных в боевых действиях в Украине. Также в ответ на действия украинских сил диктатор РФ лично встречался с российскими добровольцами.

Институт пишет, что Путин не воспользовался прорывом ВСУ в Курскую область, как возможностью подготовить российское общество к мобилизации в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Вместо этого, диктатор сделал ставку на новые нерегулярные формирования. Он также поставил задачу Минобороны РФ расширить усилия по вербовке российских добровольцев.

Аналитики подчеркнули, что Кремль и Минобороны РФ в значительной степени шокировали российское общество, когда объявили частичную мобилизацию в конце сентября 2022 года. И судя по всему, сейчас Путин стремиться избежать негативной реакции общества в ответ на новую волну мобилизации.

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